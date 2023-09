L'ascension du grand carré de Pégase dans le ciel nocturne

By

L'un des groupements d'étoiles les plus connus, le Grand Carré de Pégase, commence à s'élever plus haut dans le ciel nocturne cette saison. Tout au long du mois de septembre, en regardant vers l'est le soir, la Grande Place peut être vue alors qu'elle s'élève au-dessus de l'horizon.

La Grande Place est composée de quatre étoiles d'égale luminosité : Scheat, Alpheratz, Markab et Algenib. Ces étoiles représentent le « corps » du cheval ailé de la mythologie grecque, Pégase. Se familiariser avec le Grand Carré peut aider à identifier la constellation de Pégase et peut également être utilisé pour localiser l'étoile voisine 51 Pegasi, qui abrite la première exoplanète jamais découverte autour d'une étoile de la séquence principale comme notre soleil.

La Grande Place n'est pas une constellation officielle mais plutôt un astérisme, un motif reconnaissable d'étoiles dans le ciel nocturne. Il peut ressembler davantage à un « grand diamant » en raison de sa position inclinée, avec une étoile, Algenib, tournée vers le bas. Bien qu'il puisse paraître vide, il y a quelques étoiles remarquables au centre, et pour le peuple Anishinaabe de la région des Grands Lacs, le carré représente le torse de l'orignal.

Situé à droite de la ligne entre Sheat et Markab se trouve le 51 Pegasi, également connu sous le nom d'Helvetios. Cette étoile jaunâtre abrite l'exoplanète 51 Pegasi b, la première planète jamais découverte en orbite autour d'une étoile semblable au soleil. Il s’agit d’une planète de la taille de Jupiter qui orbite autour de son étoile beaucoup plus près que la Terre du soleil.

La position d'observation optimale de la Grande Place et de la constellation de Pégase sera atteinte d'ici octobre, quelques heures après le coucher du soleil. Si vous souhaitez observer ces étoiles, il est recommandé d'utiliser des jumelles ou des télescopes. De plus, la capture d’images de ces vues célestes peut être réalisée à l’aide du matériel et des techniques appropriés.

La montée du Grand Carré de Pégase dans le ciel nocturne est un événement passionnant pour les astronomes et les passionnés du ciel. En se familiarisant avec cet astérisme important, les observateurs peuvent explorer les merveilles de la constellation de Pégase et de l'étoile voisine 51 Pegasi avec sa fascinante exoplanète.

