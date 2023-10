Nouvelles perspectives de SWOT : Révéler les secrets de l'eau sur Terre

By

L'eau de la Terre cache de nombreux secrets, mais récemment, le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) a mis en lumière ce royaume mystérieux. Développé dans le cadre d'une collaboration entre la NASA et l'agence spatiale française CNES, SWOT révolutionne notre compréhension des océans, des lacs et des rivières de la planète.

Équipé de l'instrument révolutionnaire d'interféromètre radar en bande Ka (KaRIn), SWOT capture des données détaillées sur les hauteurs de surface de l'eau à travers le monde. Cette technologie innovante utilise deux antennes espacées de 33 pieds sur un barrage pour collecter des mesures cruciales de la hauteur de la surface de la mer. L'animation ci-dessus présente les anomalies de hauteur de la surface de la mer observées au cours de la première orbite scientifique complète de 21 jours de SWOT.

En analysant ces mesures, les scientifiques peuvent discerner des informations vitales sur les courants océaniques tels que le Gulf Stream au large de la côte est des États-Unis ou le courant Kuroshio le long de la côte est du Japon. De plus, les variations de la hauteur de la surface de la mer peuvent indiquer des régions aux eaux plus chaudes, comme la partie orientale de l’océan Pacifique équatorial lors d’un épisode El Niño, où l’expansion de l’eau se produit en raison du réchauffement.

"Le niveau de détail fourni par les données SWOT sur le niveau de la mer est vraiment remarquable", a fait remarquer Parag Vaze, chef de projet SWOT au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Ces nouvelles informations révolutionneront la recherche sur le changement climatique et permettront aux communautés du monde entier de mieux se préparer aux défis associés au réchauffement mondial. »

QFP

Comment SWOT mesure-t-il la hauteur de la surface de la mer ? SWOT utilise l'instrument interféromètre radar en bande Ka (KaRIn), qui utilise deux antennes placées à 33 pieds l'une de l'autre sur une flèche pour collecter des mesures radar de la surface de l'eau. Qu'indiquent les couleurs rouge et orange dans l'animation sur la hauteur de la surface de la mer ? Le rouge et l’orange représentent des hauteurs océaniques supérieures à la moyenne. Que représente le bleu dans l’animation ? Le bleu représente des hauteurs océaniques inférieures à la moyenne. Que peuvent indiquer les variations de la hauteur de la surface de la mer ? Les variations de la hauteur de la surface de la mer peuvent fournir des informations sur les courants océaniques et les régions aux eaux relativement plus chaudes. Comment les données de SWOT contribueront-elles à la recherche sur le changement climatique ? Les données détaillées sur le niveau de la mer fournies par SWOT feront progresser notre compréhension des effets du changement climatique, aidant ainsi les chercheurs à étudier son impact sur les systèmes hydriques de la Terre.