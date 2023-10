Le ciel nocturne cette semaine : du 16 au 22 octobre 2023

Cette semaine, en matière d'observation des étoiles, plusieurs événements célestes sont à espérer. Le lundi 16 octobre, un mince croissant de lune sera visible au sud-ouest juste après le coucher du soleil. Avec seulement 5 % d’éclairage, il peut être préférable d’utiliser des jumelles pour le repérer. Le mardi 17 octobre, le croissant de lune s'approchera de la brillante étoile supergéante Antarès dans la constellation du Scorpion. Cette étoile se trouve à environ 500 années-lumière du système solaire.

Le mercredi 18 octobre, le croissant de lune sera encore plus proche d'Antarès, et vous pourrez peut-être également voir « Earthshine » sur la lune, qui est la lumière du soleil réfléchie par les océans et la glace de la Terre. Enfin, le samedi 21 octobre, la pluie de météores des Orionides atteindra son apogée. Cette pluie de météores annuelle est causée par la poussière et les débris laissés dans le système solaire interne par la comète de Halley. Ceux qui veillent tard pourront peut-être voir environ 10 à 20 étoiles filantes par heure.

En plus de ces événements, il y a deux objets célestes auxquels il faut prêter attention cette semaine. Eris, une planète naine dans la constellation de Cetus, atteindra l'opposition, la rendant aussi brillante que possible de notre point de vue. Il faut cependant un grand télescope pour le voir. Les nuages ​​de Magellan, une paire de galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée, sont visibles depuis l'hémisphère sud. Ils sont particulièrement impressionnants lorsqu’ils sont observés sous un ciel sombre.

Ces informations sont applicables aux latitudes moyennes nord. Pour des informations plus spécifiques sur votre emplacement, consultez les planétariums en ligne tels que Stellarium et The Sky Live. Profitez d'un ciel clair et d'une bonne observation des étoiles !

Définitions:

Croissant de lune : phase de la lune lorsqu'elle apparaît à moins de la moitié éclairée.

Étoile supergéante : Étoile exceptionnellement grande et lumineuse, souvent des centaines, voire des milliers de fois la taille du Soleil.

Earthshine : Lumière du soleil réfléchie par la surface de la Terre sur la Lune, illuminant la partie autrement sombre de la Lune.

Pluie de météores : événement céleste au cours duquel un grand nombre de météores (« étoiles filantes ») semblent rayonner à partir d'un seul point du ciel.

Planète naine : Un corps céleste qui orbite autour du Soleil, est de forme sphérique, mais n'a pas débarrassé son orbite des autres débris.

Sources : non fournies.