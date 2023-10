OSIRIS-REx de la NASA renvoie avec succès une capsule d'échantillons d'astéroïdes sur Terre

La mission OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) de la NASA a franchi une étape majeure le 24 septembre lorsqu'une capsule contenant des roches et de la poussière collectées sur l'astéroïde Bennu a atterri avec succès dans l'Utah. La capsule devait atterrir dans le champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah, près de Salt Lake City.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a largué la capsule de retour d'échantillons à environ 63,000 1 milles au-dessus de la surface de la Terre, garantissant qu'elle entrerait dans l'atmosphère terrestre selon la trajectoire correcte. Alors qu'elle descendait vers la Terre, les images capturées par le système de caméra du vaisseau spatial, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System), ont montré la progression de la capsule. La séquence d'images en noir et blanc prise par la NavCam XNUMX de TAGCAMS a révélé le Soleil en haut du cadre et un « croissant de Terre » sur le bord gauche.

Après avoir atterri dans le désert du Grand Lac Salé de l'Utah, la capsule de retour d'échantillon a été transportée vers une salle blanche temporaire du champ d'essai et d'entraînement de l'Utah. Il a ensuite été transporté par avion au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour une analyse plus approfondie. La capsule, carbonisée suite à son voyage dans l'atmosphère terrestre, sera soigneusement manipulée et étudiée pour percer les secrets de l'astéroïde Bennu.

Pendant ce temps, le vaisseau spatial OSIRIS-REx, désormais rebaptisé OSIRIS-APEX, se lance dans une nouvelle mission. Sa destination est l'astéroïde Apophis, qu'elle devrait atteindre en 2029. Cette nouvelle mission poursuivra l'exploration des astéroïdes, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation des planètes et les origines de la vie.

Le retour de la capsule d'échantillon marque une réussite importante pour la mission OSIRIS-REx et pour les efforts continus de la NASA dans l'étude et la compréhension des astéroïdes. Les échantillons collectés à Bennu ont le potentiel de fournir des informations inestimables sur les débuts du système solaire et les éléments constitutifs de la vie. En analysant ces échantillons, les scientifiques espèrent mieux comprendre nos propres origines et la possibilité d’une vie au-delà de la Terre.

