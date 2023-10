La planète Jupiter et la Lune : un spectacle céleste spectaculaire

Les observateurs du ciel auront droit à un spectacle captivant en fin de soirée dimanche. Les deux objets les plus brillants dans le ciel oriental pendant cette période seront la Lune et la planète Jupiter. Positionnées les unes à côté des autres, les Lunes seront dans leur phase gibbeuse décroissante tandis que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, brillera brillamment.

Au fur et à mesure que le mois avance, Jupiter se lèvera plus tôt chaque nuit, devenant plus visible avant le crépuscule du soir. À la fin du mois d’octobre, il atteindra son éclat maximal de l’année, illuminant le ciel avant même qu’il ne fasse complètement noir. Tôt le matin, Jupiter peut être vue au-dessus de l'horizon sud, disparaissant progressivement à mesure que l'aube se lève.

Dimanche soir, la Lune sera située à environ 2.3 degrés en dessous et à droite de Jupiter. La nuit suivante, la Lune se sera déplacée vers une position à près de 16 degrés à gauche de Jupiter. Jupiter est actuellement situé dans la constellation du Bélier et y restera jusqu'au 27 avril.

C'est aussi le moment opportun pour observer les satellites galiléens, les quatre plus grandes lunes de Jupiter. Bien que théoriquement visibles à l'œil nu, la plupart des observateurs auront besoin d'une aide optique pour les distinguer de l'éblouissement de la planète. Des jumelles ou un télescope tenus régulièrement révéleront les quatre lunes. On peut observer que leurs positions changent en une heure, voire en quelques minutes, lorsque deux lunes sont proches l’une de l’autre.

Dans la nuit de dimanche, les quatre satellites seront clairement visibles. Deux seront à l’est de Jupiter, tandis que les deux autres seront à l’ouest. Les plus proches de Jupiter et les uns des autres seront Io et Europe, suivis de Ganymède et Callisto.

Une répétition de cet alignement céleste se produira le 28 octobre, offrant une autre occasion d'observer la lune passer à proximité de Jupiter si elle n'est pas visible dimanche soir.

[source : Space.com]