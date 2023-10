By

Une éclipse solaire à couper le souffle, connue sous le nom de « cercle de feu », a eu lieu aux États-Unis samedi dernier. Cet événement astronomique rare a amené les observateurs d'éclipses à attendre avec impatience son arrivée, car il s'agira de la dernière éclipse solaire annulaire visible dans le ciel américain jusqu'au 21 juin 2039, selon la NASA. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre à son point le plus éloigné de la Terre, créant un superbe effet annulaire autour des bords du Soleil.

L'éclipse était visible pour les Américains de l'Oregon au Texas. Commençant juste après 8 heures du matin, heure locale dans l'Oregon, et se terminant à midi au Texas, les spectateurs ont eu droit à un spectacle fascinant dans le ciel. Cependant, ceux qui l’ont manqué devront attendre 2039, date à laquelle l’éclipse ne passera que sur l’État de l’Alaska.

De nombreux endroits à travers le pays sont devenus des lieux privilégiés pour assister à cet événement céleste. À l'Alamo au Texas, les visiteurs ont eu l'occasion de prendre une photo avec le sanctuaire de la liberté en arrière-plan et l'éclipse ornant le ciel. Dans le Bryce Canyon, dans l'Utah, les gens ont entrepris des randonnées pour s'immerger dans la nature tout en observant l'éclipse. Pendant ce temps, à Los Angeles, des observateurs enthousiastes se sont rassemblés à l'observatoire Griffith pour avoir une chance d'apercevoir ce phénomène astronomique.

L’éclipse du « cercle de feu » a attiré l’attention et la crainte de personnes à travers les États-Unis. Avec son spectacle éblouissant et la rareté de son apparition, il a rappelé les merveilles du cosmos et la beauté des événements célestes.

Sources:

- la NASA

- Nouvelles de CBS