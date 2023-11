Nouvelle ère de lancements de fusées sur la Space Coast

Les lancements de fusées depuis la Space Coast ont atteint des nombres sans précédent, dépassant les records établis lors de la course à l'espace en 1966. Rien que cette année, SpaceX et deux autres sociétés ont déjà lancé le double du nombre de fusées par rapport à cette année historique. Le rythme ne montre aucun signe de ralentissement, avec en moyenne un lancement de fusée tous les cinq jours, ce qui place la Space Coast en bonne voie pour dépasser les 70 lancements cette année.

Le nombre croissant de lancements constitue un bond remarquable par rapport aux 30 lancements il y a à peine trois ans. Cette année a également été marquée par trois jours avec deux lancements à quelques heures d'intervalle. L’efficacité et la fréquence de ces lancements mettent en évidence les progrès technologiques et la demande croissante d’exploration spatiale et d’accès commercial à l’espace.

La majorité des lancements, environ 75 %, ont eu lieu depuis la Station Pad 40 de Cap Canaveral, utilisée par SpaceX pour les lancements de fusée Falcon 9. SpaceX a été le moteur de l’augmentation des lancements cette année, représentant 55 des 59 lancements. La plupart de ces lancements ont été dédiés au déploiement de satellites Internet Starlink.

Ce boom des lancements de fusées contraste considérablement avec l’état de la Space Coast il y a 12 ans, lorsque le programme de navette spatiale a été abandonné. La région était en proie à l’incertitude quant à son avenir, car elle dépendait fortement des activités spatiales liées au gouvernement. Cependant, l’émergence d’entreprises spatiales commerciales, comme SpaceX, a entraîné un changement de paradigme. Les entreprises privées mènent désormais la charge, facilitant une nouvelle ère d’exploration et d’innovation spatiales.

Alors que nous regardons vers l'avenir, des sites de lancement et d'atterrissage supplémentaires sont en cours de développement sur la Space Coast de Floride. Ces expansions suggèrent le potentiel de la région pour encore plus de lancements de fusées et une présence de plus en plus active dans le domaine de l'exploration spatiale. Des temps passionnants s’annoncent pour la Space Coast alors qu’elle consolide sa position de plaque tournante des activités spatiales.

