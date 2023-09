La comète Nishimura perd sa queue après une collision avec le plasma solaire, capturée par le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA

By

Des séquences vidéo capturées par le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA montrent la comète verte Nishimura récemment découverte en train d'être frappée par une puissante éjection de masse coronale (CME) après avoir survécu à une rencontre rapprochée avec le soleil. La collision inattendue a fait disparaître brièvement la queue de la comète, une traînée de poussière et de gaz emportée par le soleil.

La comète Nishimura, également connue sous le nom de C/2023 P1, a été observée pour la première fois le 12 août par l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura. Initialement, sa trajectoire suggérait qu'il pourrait s'agir d'un objet interstellaire, comme 'Oumuamua ou la comète 2I/Borisov, qui quitterait le système solaire après avoir contourné le soleil. Cependant, d'autres observations ont révélé que la comète provenait du nuage d'Oort, une région de comètes et d'objets glacés au-delà de l'orbite de Neptune, et qu'elle avait une orbite hautement elliptique qui la faisait entrer dans le système solaire interne tous les 430 ans.

Le 12 septembre, la comète Nishimura a atteint son point le plus proche de la Terre, passant à moins de 78 millions de kilomètres de notre planète. La comète est devenue visible près de l'horizon peu avant le lever et le coucher du soleil, émettant une lueur verte en raison d'une forte concentration de dicarbone dans la coma, le nuage de gaz et de poussière entourant son noyau.

Le 17 septembre, la comète a atteint sa distance minimale du soleil, connue sous le nom de périhélie, à une distance de 20.5 millions de miles (33 millions de kilomètres). Cette rencontre rapprochée aurait pu provoquer l’incendie ou la rupture de la comète, mais elle a réussi à survivre.

Alors que la comète Nishimura s'éloignait du soleil, elle est passée devant le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA, qui a surveillé de près sa progression. Le 22 septembre, une grande vague de plasma, provenant probablement d'une explosion de vent solaire ou d'un CME, a décollé de la queue de la comète lors d'un événement de déconnexion. Cet effet est cependant temporaire et inoffensif pour la comète. La queue repoussera à mesure que davantage de poussière et de gaz seront soufflés par la comète.

Bien qu’elle soit constamment bombardée par le soleil, la comète Nishimura est restée sur sa trajectoire initiale et s’est étonnamment bien comportée. Il est peu probable qu’elle soit à nouveau visible à l’œil nu pour la plupart des gens, mais il est possible que les générations futures aient la chance de l’observer lorsqu’elle reviendra dans le système solaire interne dans quelques siècles.

Sources:

– NASA/LNR/Karl Battams

– NASA/JPL