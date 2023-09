Neptune en opposition : quand et comment observer le géant de glace

Neptune, huitième planète à partir du Soleil et planète la plus éloignée de notre système solaire, sera en opposition mardi 19 septembre. Cela signifie qu’il sera en ligne directe avec le Soleil et la Terre, avec notre planète positionnée au centre. En prime, Neptune fera également son approche la plus proche de la Terre, connue sous le nom de périgée, à peu près au même moment. Cela fera apparaître la planète lointaine plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne, créant ainsi une excellente opportunité d’observation.

Depuis New York, Neptune se lèvera à l'est vers 6 h 58 HAE et deviendra visible quelques heures plus tard. À son point culminant dans le ciel, vers 12 h 51 HAE le mercredi 20 septembre, Neptune sera à 46 degrés au-dessus de l'horizon. Il sera situé dans la constellation des Poissons.

Cependant, il est important de noter que même si Neptune est au périgée, la Terre et la géante de glace sont encore incroyablement éloignées l'une de l'autre. Au cours de cette approche la plus proche, Neptune sera encore à environ 2.7 milliards de kilomètres de notre planète. Pour donner une certaine perspective, la Terre et Mars sont séparées par une distance moyenne de 140 millions de kilomètres. Cela signifie que la distance moyenne entre Mars et la Terre pourrait être près de 20 fois supérieure à celle de la Terre et de Neptune.

En raison de sa distance immense, Neptune ne peut pas être vue dans le ciel à l'œil nu. Elle a une largeur de 31,000 50,000 milles (XNUMX XNUMX kilomètres), soit environ quatre fois la taille de la Terre, ce qui en fait la quatrième plus grande planète de notre système solaire. Cependant, la visibilité de Neptune nécessite l'utilisation d'un télescope ou de jumelles de qualité et des conditions météorologiques favorables.

Si vous souhaitez observer Neptune ou prendre des photos du ciel nocturne, diverses ressources sont disponibles. Space.com propose des guides sur les meilleurs télescopes, jumelles, appareils photo et objectifs pour l'astrophotographie. Si vous parvenez à photographier Neptune en opposition, vous pouvez même soumettre vos images et détails à [email protected] pour avoir la chance de les partager avec d'autres passionnés de l'espace.

En conclusion, l'opposition de Neptune et sa proximité avec la Terre offrent une excellente opportunité d'observer et d'étudier cette lointaine géante de glace. En utilisant l’équipement approprié et en trouvant un emplacement approprié, les observateurs du ciel peuvent s’émerveiller devant les merveilles de notre système solaire.

