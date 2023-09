Le temps presse pour voir la comète Nishimura

By

La comète Nishimura, officiellement connue sous le nom de C/2023 P1 Nishimura, approche de la fin de sa visibilité dans l'hémisphère Nord. Si vous n’avez pas eu la chance d’observer cet événement céleste, c’est le moment de le faire. Bientôt, il se rapprochera du soleil et disparaîtra de la vue pendant les 400 prochaines années.

Pour apercevoir la comète Nishimura, vous devrez vous réveiller tôt, avant le lever du soleil. Regardez vers l’est-sud-est une heure avant l’aube et localisez la constellation du Lion. La comète descendra le long de la queue du Lion cette semaine, mais d'ici le 16 septembre, elle se lèvera avec le soleil. L’utilisation d’une application d’observation des étoiles peut vous aider à localiser la comète et à déterminer si elle sera suffisamment visible pour être repérée bas à l’horizon.

Étant donné que la comète se trouvera à seulement huit degrés au-dessus de l'horizon le 13 septembre, vous aurez besoin d'une vue dégagée de l'horizon pour la voir. Chaque matin, elle diminuera de plus en plus en même temps jusqu'à disparaître dans les reflets du soleil. Cependant, le croissant de lune décroissant menant à la nouvelle lune de septembre devrait offrir un ciel sombre qui facilitera la détection de la comète Nishimura.

Découverte par l'astronome amateur Hideo Nishimura de la ville de Kakegawa, au Japon, le 12 août, la comète Nishimura a attiré l'attention des astrophotographes et des observateurs du ciel du monde entier. Ces passionnés ont vu la comète perdre sa queue en raison d'un événement de déconnexion provoqué par une forte explosion de vent solaire.

La comète fera son approche la plus proche du soleil, connue sous le nom de périhélie, le 18 septembre. S’il survit au rayonnement solaire, il fera une boucle autour du soleil et deviendra visible pour les observateurs de l’hémisphère sud. Dans ce scénario, on le verra dans le ciel occidental au coucher du soleil jusqu’à la fin du mois.

Si vous souhaitez explorer davantage le ciel nocturne ou observer de plus près la comète Nishimura, envisagez d'investir dans une paire de jumelles ou un télescope. Il existe différentes options disponibles pour vous aider à améliorer votre expérience d'observation des étoiles ou à capturer de superbes astrophotographies.

Sources : TheSkyLive.com