L'ESA publie les images finales d'un vaisseau spatial profilant le vent avant sa descente enflammée

L'Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé les dernières images capturées par son vaisseau spatial de mesure du vent, Aeolus, avant sa descente dans l'atmosphère terrestre. L'animation construite à partir des huit dernières images radar montre comment Aeolus a chuté alors qu'il interagissait avec l'atmosphère à une vitesse proche de celle de l'orbite. Nommé d'après le dieu grec des vents, Éole a été le premier satellite à suivre les vents terrestres, fournissant ainsi des données cruciales pour les études climatiques et la météorologie.

Pour assurer une rentrée contrôlée, Aeolus reçut l'ordre d'abaisser progressivement son orbite et d'éteindre ses instruments en utilisant le carburant restant. Les images radar finales fournies par l'Institut Fraunhofer en Allemagne montrent l'intensité des signaux radar réfléchis par le vaisseau spatial. Ces images marquent la fin de la mission, mais l'héritage d'Éole perdure.

Suite au suivi radar, le vaisseau spatial a été rapidement entraîné vers le bas par l'atmosphère terrestre, ce qui a entraîné sa rentrée deux heures plus tard. Environ 80 % du vaisseau spatial a brûlé au cours de ce processus, les 20 % restants ayant survécu à leur rentrée au-dessus de l'Antarctique.

L’opération historique de rentrée visait à tester de nouvelles méthodes permettant de réduire le risque que des débris se dirigent vers la Terre. Le processus a non seulement réduit le risque déjà faible d'un facteur 150, mais a également raccourci le temps pendant lequel Aeolus était incontrôlé en orbite. Cela limitait le risque de collision avec d’autres satellites de la « route spatiale ».

Les procédures effectuées lors de la rentrée d'Aeolus éclaireront les plans de fin de vie des futures missions. Le retour réussi et contrôlé du vaisseau spatial constitue un exemple remarquable de vols spatiaux durables et d’opérations responsables.

Source : Agence spatiale européenne (ESA)

Définitions:

1. Vaisseau spatial de profilage du vent – ​​Un vaisseau spatial qui mesure et suit la configuration et la vitesse des vents dans l'atmosphère terrestre.

2. Radar – Un système de détection qui utilise des ondes électromagnétiques pour identifier la position des objets et fournir des informations sur leurs caractéristiques.

3. Vitesse orbitale – La vitesse à laquelle un objet tourne autour d'un autre objet dans l'espace.

4. Études climatiques – Recherches menées pour comprendre les tendances et les variations à long terme des conditions météorologiques et leurs effets sur l'environnement.

5. Météorologie – L'étude scientifique de l'atmosphère, du temps et du climat de la Terre.