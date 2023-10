Superbolts : le phénomène derrière le pouvoir destructeur de la foudre

Les coups de foudre sont déjà une force avec laquelle il faut compter, mais il existe un type plus rare et plus dévastateur connu sous le nom de « superéclair ». Ces éclairs ont un impact 1,000 XNUMX fois plus puissant que la foudre moyenne, posant une menace sérieuse pour les bâtiments, les ponts et les navires. Les scientifiques ont récemment réalisé une avancée majeure dans la compréhension des causes et des emplacements des frappes de superéclairs.

Les superéclairs sont rares et représentent moins de XNUMX % de tous les éclairs. Cela rend les chances d’être témoin ou d’être frappé par un superéclair extrêmement faibles. Cependant, les recherches suggèrent que les superéclairs sont plus susceptibles d'apparaître dans les zones où la zone de charge électrique d'un nuage d'orage est proche de points chauds tels que la surface de l'océan et les hautes montagnes.

Des études antérieures ont mis en évidence la prévalence des superbolts dans des régions telles que l'océan Atlantique du Nord-Est, la mer Méditerranée et l'Altiplano au Pérou et en Bolivie. L’Altiplano, connu pour être l’un des plateaux les plus hauts de la Terre, est devenu un point central de recherche visant à dévoiler pourquoi les frappes de superéclairs se concentrent souvent dans ces zones.

L'équipe de recherche, dirigée par le physicien Avichay Efraim de l'Université hébraïque de Jérusalem, a étudié les conditions nécessaires à la formation de la foudre. Les nuages ​​​​d'orage, atteignant des hauteurs de 7.5 à 11 miles, nécessitent des conditions de température spécifiques d'environ 32 degrés Fahrenheit pour créer une électrification et une zone de charge pour le développement de la foudre. L’équipe a étudié si les changements d’altitude de la zone de congélation affecteraient la puissance de la zone de charge qui alimente les superbolts.

L'étude a utilisé les informations provenant de détecteurs d'ondes radio et les données météorologiques antérieures sur les éclairs pour analyser l'heure, le lieu et l'énergie des événements de foudre. En examinant des facteurs tels que la hauteur des nuages, la distance par rapport à la terre ou à l'océan, la température de l'air et des nuages ​​et les concentrations d'aérosols, les chercheurs ont découvert que le facteur le plus important contribuant à un coup de foudre sous tension était la courte distance entre la zone de charge du nuage et la surface de la Terre. .

Les zones les plus fréquemment frappées par les superbolts, telles que l'Altiplano et l'océan Atlantique nord-est, présentent ce modèle de petite distance entre la zone de charge et la surface. La proximité réduit la résistance électrique, ce qui entraîne un courant plus élevé et des éclairs plus puissants.

Comprendre la formation des superéclairs et leurs zones d'impact préférées peut aider à avertir les communautés voisines des impacts potentiels de foudre. De plus, à mesure que le climat de la Terre continue de changer, il est essentiel d'étudier l'impact que ces changements pourraient avoir sur la fréquence et l'intensité des éclairs super-éclairs à l'avenir. Des températures plus élevées pourraient affaiblir la foudre, mais une humidité atmosphérique accrue pourrait aggraver la situation.

Bien que de nombreux aspects de la formation des superéclairs restent inconnus, cette récente avancée fournit des informations précieuses sur une pièce importante du puzzle. Des recherches plus approfondies porteront sur d'autres facteurs qui contribuent à la charge des superbolts, tels que les champs magnétiques et les changements dans le cycle solaire.

