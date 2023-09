« Percer les secrets du système solaire : la NASA dévoile la poussière de l'astéroïde Bennu »

By

Les scientifiques de la NASA se préparent à ouvrir une capsule contenant de la poussière de l'astéroïde Bennu, qui fournira des informations précieuses sur la formation des planètes et l'origine des molécules organiques et de l'eau sur Terre. La capsule, qui contient environ 250 g de matière, a récemment été parachutée en douceur dans le désert de l'ouest de l'Utah après une opération d'écrasement et de saisie par le vaisseau spatial Osiris-Rex en 2020.

Bennu, un amas de décombres datant de 4.5 milliards d'années, est une capsule temporelle immaculée qui a préservé son contenu de la chaleur, de la pression et des intempéries qui se produisent généralement lors de la formation des planètes. Cela en fait une opportunité unique pour les scientifiques d’étudier les débuts de l’histoire de notre système solaire.

Contrairement aux météorites qui bombardent la Terre et subissent des modifications chimiques lors de leur entrée dans l’atmosphère, l’échantillon de poussière de Bennu reste intact. Pour obtenir un tel échantillon, le vaisseau spatial a dû parcourir plus d’un milliard de kilomètres à travers l’espace. Cette expédition offre un accès sans précédent à des matériaux vierges qui aideront les scientifiques à comprendre les processus qui ont donné naissance à notre planète.

L'étude de la poussière de Bennu a des implications significatives pour notre compréhension de la formation du système solaire et des ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie. En analysant cet échantillon, les scientifiques espèrent découvrir des informations précieuses sur les éléments constitutifs des planètes et sur la présence de molécules organiques et d’eau, qui ont toutes deux joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre.

Alors que les scientifiques de la NASA entament le délicat processus de déballage de la précieuse cargaison, l’enthousiasme et l’anticipation des découvertes qui s’y trouvent sont palpables. La révélation des secrets de Bennu fournira sans aucun doute des informations précieuses sur nos origines cosmiques.

Définitions:

– Bennu : Un astéroïde qui est un amas de décombres formé il y a 4.5 milliards d’années.

– Osiris-Rex : Un vaisseau spatial de la NASA conçu pour collecter des échantillons de Bennu.

– Système solaire : Ensemble de planètes, lunes, astéroïdes et autres corps célestes en orbite autour du soleil.

– Molécules organiques : Molécules qui contiennent des atomes de carbone et sont les éléments constitutifs de la vie.

– Vierge : Dans son état d’origine, inchangé ou non contaminé.

Source : Extraits de l'article original « Cela fera la vidéo de déballage la plus incroyable » (aucune URL fournie)