Un robot nageur vise à lutter contre les menaces pour la santé humaine

À Glasgow, en Écosse, une équipe d'ingénieurs développe un robot nageur qui pourrait contribuer à protéger la santé humaine. Le robot, actuellement à ses débuts, est testé dans une piscine en plastique. Les ingénieurs utilisent des canards en caoutchouc comme cibles vers lesquelles le robot peut nager. Le robot est équipé d'une caméra et de ballasts pour contrôler son mouvement. Ses créateurs espèrent qu’avec des développements ultérieurs, le robot sera capable de nager en pleine mer.

Ce robot nageur, connu sous le nom d'AlgaRay 2, est développé par Seaweed Generation, une entreprise spécialisée dans la biologie marine. Le but du robot est de lutter contre les menaces pour la santé humaine, bien que des détails spécifiques sur les menaces auxquelles il vise à répondre n'aient pas été fournis dans l'article source.

Le développement et les tests de l'AlgaRay 2 impliquent une équipe d'ingénieurs en robotique et en mécanique. Leur travail consiste à améliorer les fonctionnalités du robot et à garantir qu'il peut naviguer et réagir efficacement dans divers environnements.

Les applications potentielles de ce robot nageur sont diverses. Sa capacité à nager dans les océans pourrait lui permettre de surveiller et de collecter des données sur les environnements marins, contribuant ainsi potentiellement à l’étude et à la préservation de la vie marine. De plus, le robot pourrait être utilisé à des fins de surveillance, telles que des inspections sous-marines des infrastructures.

Bien que l'AlgaRay 2 en soit encore à ses premiers stades de développement, ses créateurs sont optimistes quant à son impact potentiel. En continuant à perfectionner le robot, ils visent à créer un outil polyvalent et fiable pouvant contribuer à la protection de la santé humaine et des écosystèmes marins.

Sources:

– Duncan Smallman, biologiste marin de Seaweed Generation

– Ingénieur en robotique Oscar Brennan

– Ingénieur mécanique Vasileios Konstantaras