Le drainage des aquifères dans les terrains chaotiques martiens révèle des preuves de l'ancien lac de boue

Une découverte historique réalisée par une équipe collaborative dirigée par Alexis Rodriguez du Planetary Science Institute a dévoilé des preuves de plaines sédimentaires créées par le drainage d'un aquifère au sein de formations d'effondrement martiennes appelées terrains chaotiques. Les chercheurs se sont concentrés sur une unité sédimentaire au sein du Chaos Hydraotes, qu’ils interprètent comme les restes d’un lac de boue formé par des rejets de stratigraphie de mudstone chargée de gaz remontant à près de 4 milliards d’années. Cette période coïncide avec une époque où la surface de Mars était probablement habitable. Les sédiments trouvés dans cette zone pourraient abriter des traces de vie ancienne.

La recherche, intitulée « Exploration des preuves de résidus d'explosion sédimentaire de l'aquifère amazonien moyen dans un terrain chaotique martien » et publiée dans Nature Scientific Reports, est le fruit d'un effort de collaboration avec les co-auteurs du centre de recherche Ames de la NASA, de l'Université de l'Arizona et de l'Université autonome de Barcelone, Blue Marble Space Institute of Science et Université de Floride.

L'une des découvertes intrigantes est la présence de volcans de boue et de diapirs dans le chaos d'Hydraotes, qui sont répandus et résulteraient probablement d'un volcanisme sédimentaire. Au lieu de remontées magmatiques et d’éruptions, les sédiments humides et les sels atteignent et traversent la surface, formant des monticules et des coulées. Ces formations de monticules se produisent uniquement sur les matériaux chaotiques du sol et non sur les mesas, suggérant un lien dans la composition matérielle plutôt qu'une genèse par des forces d'extension régionales générées par des remontées magmatiques.

La recherche constitue une étape importante dans la compréhension de l’histoire géologique et de l’habitabilité potentielle de Mars. Cela souligne l’importance d’étudier ces terrains chaotiques, car ils pourraient contenir des indices sur l’existence potentielle d’une vie passée sur la planète rouge. À mesure que l'exploration de Mars se poursuit, des études plus approfondies sur le drainage des aquifères et les formations sédimentaires contribueront à percer les mystères du passé de la planète.

