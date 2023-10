Les preuves de l'ancien lac de boue sur Mars offrent des indices sur une habitabilité potentielle

Une étude récente dirigée par Alexis Rodriguez du Planetary Science Institute a découvert des preuves de plaines sédimentaires créées par le drainage d'un aquifère au sein de formations d'effondrement martiennes connues sous le nom de terrains chaotiques. Ces découvertes mettent en lumière l’habitabilité potentielle de Mars il y a des milliards d’années.

Les chercheurs se sont concentrés sur une unité sédimentaire au sein du Chaos d’Hydraotes, qui, selon eux, est les restes d’un lac de boue formé par les rejets d’une stratigraphie de mudstone chargée de gaz. On estime que ce lac de boue s'est formé il y a près de 4 milliards d'années, à une époque où Mars était peut-être capable d'héberger la vie. Les sédiments de ce lac de boue pourraient contenir des traces de vie passée ou même présente sur Mars.

L'étude a impliqué un effort de collaboration entre des scientifiques du Planetary Science Institute, du NASA Ames Research Center, de l'Université de l'Arizona, de l'Université autonome de Barcelone, du Blue Marble Space Institute of Science et de l'Université de Floride. En étudiant le drainage de l'aquifère martien, l'équipe a découvert d'énormes canaux de crue et une érosion importante dans les basses terres du nord de la planète.

Cependant, s'aventurer dans ces plaines du nord à des fins d'échantillonnage serait difficile en raison de la difficulté de distinguer les matériaux provenant des aquifères de ceux érodés et transportés par les canaux de crue. Les plaines sédimentaires du Chaos d’Hydraotes offrent une opportunité unique d’investigation, car elles permettent une exploration plus ciblée des anciens matériaux aquifères.

Les modèles numériques des chercheurs suggèrent que l'aquifère source du lac de boue s'est probablement formé à partir d'une ségrégation de phases au sein du mudstone, résultant en de grandes chambres remplies d'eau de plusieurs kilomètres de large et de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ce processus peut avoir été déclenché par une activité ignée intrusive. L'affaissement segmenté observé sur le terrain chaotique indique la présence de chambres interconnectées, qui auraient pu être des cavernes géantes stables et remplies d'eau.

Les résidus de cet ancien lac de boue pourraient contenir des matériaux aquifères enrichis en biomolécules cachées dans le sous-sol de Mars depuis des milliards d'années. La NASA Ames considère ces plaines sédimentaires comme un site d'atterrissage potentiel pour une mission visant à rechercher des preuves de biomarqueurs, en particulier de lipides. Ces biomolécules sont très résistantes et auraient pu survivre des milliards d’années sur Mars.

En plus du lac de boue, l'étude a également découvert des volcans de boue répandus et d'éventuels diapirs dans la région d'étude. Ces caractéristiques offrent d’autres possibilités d’explorer des roches souterraines qui auraient pu être habitables. L'échantillonnage des sédiments et l'étude de la composition de cet ancien lac de boue pourraient fournir des informations précieuses sur le passé géologique de Mars et sur le potentiel de vie passée ou présente sur la planète.

Sources:

Rapports scientifiques (papier)

NASA