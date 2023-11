Redéfinir les étoiles de mer : sont-elles réellement toutes des têtes ?

By

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Stanford et de l’UC Berkeley a remis en question les hypothèses de longue date sur la structure anatomique des étoiles de mer, communément appelées « étoiles de mer ». Contrairement à la croyance populaire, ces mystérieuses créatures marines ne sont peut-être pas sans tête après tout. En fait, ils pourraient être tous des têtes.

L'équipe de scientifiques, financée par Chan Zuckerberg Biohub, a examiné l'activité génétique des étoiles de mer juvéniles et a découvert que si les gènes associés au développement de la tête étaient abondants, ceux liés au torse et à la queue étaient presque entièrement absents. Par ailleurs, des signatures moléculaires traditionnellement liées à la partie frontale de la tête ont été découvertes au centre de chaque bras d'étoile de mer, devenant progressivement plus postérieures vers les extrémités.

Ces découvertes surprenantes suggèrent que les étoiles de mer pourraient avoir perdu leur corps au cours de l’évolution, se transformant en créatures essentiellement composées uniquement de têtes. Laurent Formery, l'auteur principal de l'étude, le décrit comme s'il manquait complètement à l'étoile de mer un tronc et qu'elle était mieux décrite comme une simple tête rampant sur le fond marin. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures formulées par les scientifiques sur ces animaux énigmatiques.

La recherche, qui dure depuis une décennie, a été rendue possible grâce au soutien des bourses de recherche intercampus de CZ Biohub SF. Les scientifiques ont utilisé la technologie de séquençage HiFi de PacBio pour relever le défi de l'étude de la génétique des étoiles de mer. Cette méthode avancée leur a permis de cartographier l'activité génétique et d'identifier les gènes actifs dans des zones spécifiques de l'organisme, dressant ainsi un tableau détaillé de la répartition des gènes dans le corps de l'étoile de mer.

Les implications de cette étude vont au-delà de la compréhension de l’anatomie des étoiles de mer. Cela ouvre de nouvelles voies d’exploration, notamment l’examen de la structuration génétique d’échinodermes apparentés tels que les oursins et les concombres de mer. Les chercheurs sont particulièrement intéressés par ce que les étoiles de mer peuvent révéler sur l’évolution du système nerveux, ce qui pourrait avoir des implications pour la médecine et inspirer des approches innovantes dans la lutte contre les maladies humaines.

À mesure que nous approfondissons les mystères des étoiles de mer et de leurs proches, nous élargissons notre perspective sur la biologie et obtenons des informations précieuses sur l’évolution des animaux. Cette étude révolutionnaire remet en question nos idées préconçues et stimule la poursuite des recherches scientifiques sur le monde fascinant des étoiles de mer.

