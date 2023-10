Le déclin de la glace de mer en Antarctique suscite des inquiétudes pour le monde et la Nouvelle-Zélande

Un sommet d'urgence de la Plateforme scientifique antarctique à Wellington a suscité de sérieuses inquiétudes quant aux changements alarmants qui se produisent en Antarctique, notamment en ce qui concerne la réduction significative de la glace marine au cours de l'hiver dernier. Deux membres éminents de la Plateforme scientifique, le professeur Nick Golledge et le Dr Bella Duncan, tous deux du Centre de recherche antarctique de l'Université Victoria de Wellington, ont exprimé leurs inquiétudes quant aux implications de la diminution de la glace de mer en Antarctique pour la communauté mondiale, y compris la Nouvelle-Zélande.

Un article récent publié dans Communications Earth and Environment a attiré l’attention sur le minimum record de glace de mer en Antarctique observé en février 2023, suggérant que le réchauffement des océans a joué un rôle en poussant la glace vers un nouvel état de faible étendue. Cela indique que les processus sous-jacents régissant la couverture de glace de mer en Antarctique pourraient avoir été modifiés.

Selon le professeur Nick Golledge, les modèles climatiques prédisent une diminution continue de la banquise antarctique au cours des prochaines décennies, même dans le cadre de scénarios stricts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réduction de la glace de mer est une préoccupation majeure car elle joue un rôle crucial dans la génération des eaux de fond de l'Antarctique, l'un des courants océaniques les plus importants de la planète. La perturbation de sa circulation a des implications considérables sur le climat mondial, y compris sur la région de Wairarapa. De plus, le déclin de la glace marine constitue une menace importante pour les manchots empereurs, car ils en dépendent fortement pour se reproduire.

Le Dr Bella Duncan partage les préoccupations du professeur Golledge. L’étude des archives historiques de l’environnement de l’Antarctique indique que les changements actuels persisteront probablement, entraînant des impacts significatifs sur le climat local et mondial, le niveau de la mer et les écosystèmes. La dévastation causée par le cyclone Gabrielle cette année est un exemple frappant des conséquences d’une atmosphère plus chaude, qui retient plus d’eau et entraîne une augmentation des quantités de précipitations. Face à l’attente d’événements climatiques plus extrêmes, une action urgente pour lutter contre le changement climatique devient de plus en plus vitale, alors que les climatologues peinent à faire comprendre l’urgence de la situation.

