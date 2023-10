Des découvertes surprenantes sur l’évolution des anémones de mer

By

Des chercheurs de l'Université de Heidelberg ont fait des découvertes surprenantes sur le développement des anémones de mer, suggérant qu'un mode de vie prédateur a joué un rôle important dans leur évolution et le développement de leur système nerveux.

L'étude s'est concentrée sur la petite anémone de mer Aiptasia, qui est un système modèle pour étudier l'endosymbiose chez les coraux et autres cnidaires. Contrairement aux croyances antérieures, les chercheurs ont découvert que les larves d’anémone de mer se nourrissent activement de proies vivantes et ne dépendent pas des algues, contrairement aux coraux constructeurs de récifs.

Pour capturer et ingérer leurs proies, les larves d'Aiptasia utilisent des cellules urticantes spécialisées et un simple réseau neuronal. Cela remet en question l’hypothèse selon laquelle les premiers animaux étaient des filtreurs semblables aux éponges modernes.

De plus, les chercheurs ont découvert que les larves d’Aiptasia capturent des proies de taille appropriée à la fin du stade gastrula et les digèrent dans leur intestin primitif. Cela suggère que la nutrition est une étape critique dans le cycle de vie des anémones de mer et que le mode de vie prédateur a joué un rôle clé dans leur évolution.

Ces découvertes révolutionnaires ont des implications importantes pour notre compréhension de l’évolution des organismes multicellulaires. Les chercheurs proposent que la gastrula prédatrice, avec ses cellules urticantes spécialisées, pourrait avoir été un moteur essentiel de l’évolution précoce des organismes multicellulaires et du développement de systèmes nerveux complexes et organisés.

En fermant le cycle de vie d'Aiptasia, les chercheurs ont créé une opportunité pour de futures expériences de génétique moléculaire sur cet organisme modèle. Cette avancée contribuera à mieux comprendre les mécanismes de l’endosymbiose et le fonctionnement de la symbiose corail-algues.

L'étude, soutenue par un financement de la Fondation allemande pour la recherche et de l'ERC Consolidator Grant, a été publiée dans la revue PNAS.

