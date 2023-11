Une découverte torride : dévoilement du système à sept planètes Kepler-385

Des révélations étonnantes ont émergé d'une analyse approfondie des données collectées par le télescope spatial Kepler, à la retraite, de la NASA, mettant en lumière un système remarquable de sept planètes brûlantes. Ce qui distingue ces corps célestes est leur capacité à bénéficier d’une quantité sans précédent de chaleur radiante provenant de leur étoile hôte, surpassant tout ce que connaissent les planètes de notre propre système solaire. Une autre distinction captivante est la taille de ces planètes : elles sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune.

Ce système, bien nommé Kepler-385, est l'un des rares systèmes planétaires connus comportant plus de six planètes confirmées ou planètes candidates. Il s’agit d’une entrée remarquable dans le dernier catalogue Kepler, qui compte près de 4,400 700 planètes candidates, dont plus de XNUMX systèmes multi-planétaires.

Jack Lissauer, chercheur scientifique au centre de recherche Ames de la NASA et auteur principal de l'article de recherche correspondant intitulé « Catalogue mis à jour des planètes candidates de Kepler : focus sur la précision et les périodes orbitales », atteste qu'il s'agit de la liste la plus précise de planètes candidates de Kepler. et leurs propriétés compilées à ce jour. Il souligne l'importance de ce catalogue, affirmant qu'il permettra aux astronomes d'améliorer leur compréhension des caractéristiques des exoplanètes.

L'étoile semblable au soleil au centre du système Kepler-385 surpasse notre propre soleil, mesurant environ 10 % plus grande et 5 % plus chaude. Elle possède deux planètes rocheuses intérieures légèrement plus grandes que la Terre et possédant probablement des atmosphères minces. Les cinq planètes extérieures sont plus grandes, avec un rayon environ deux fois supérieur à celui de la Terre, et devraient être enveloppées dans une atmosphère dense.

Les détails complets sur les propriétés du système Kepler-385 présentés dans cette étude en disent long sur la qualité du dernier catalogue d'exoplanètes. Alors que les catalogues Kepler précédents se concentraient sur la production de listes mesurant principalement la prévalence des planètes autour des systèmes stellaires, cette étude visait à produire un inventaire complet avec des informations précises sur chaque système, rendant possible des découvertes remarquables comme Kepler-385.

FAQ:

Q : Combien de planètes y a-t-il dans le système Kepler-385 ?

R : Le système Kepler-385 se compose de sept planètes.

Q : Ces planètes sont-elles plus grandes ou plus petites que la Terre ?

R : Ils sont plus grands que la Terre mais plus petits que Neptune.

Q : Quelle est la précision du nouveau catalogue d’exoplanètes ?

R : Le nouveau catalogue est la compilation la plus précise à ce jour des planètes candidates de Kepler et de leurs propriétés.

Q : Quel est l’objectif principal de l’étude de recherche ?

R : L'étude vise à fournir des informations complètes et précises sur chaque système planétaire du catalogue.

Q : Quand le télescope spatial Kepler a-t-il cessé de fonctionner ?

R : Les principales observations de Kepler ont pris fin en 2013, après quoi Kepler a poursuivi sa mission prolongée, appelée K2, jusqu'en 2018.