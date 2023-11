Nouvelles connaissances sur le système planétaire de Kepler-385

Notre compréhension des systèmes planétaires au-delà de notre système solaire continue de s'élargir à mesure que le télescope spatial Kepler, à la retraite, produit des découvertes révolutionnaires. La dernière découverte est le système Kepler-385, composé de sept planètes intrigantes aux caractéristiques uniques.

Une caractéristique distinctive de ce système est la chaleur intense que subit chaque planète. Baignées par la chaleur rayonnante de leur étoile hôte, ces planètes surpassent toutes celles de notre système solaire en termes de chaleur par unité de surface.

Le système Kepler-385 se distingue de ses homologues car les sept planètes sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Cela en fait l’un des rares systèmes connus pour contenir plus de six planètes confirmées ou planètes candidates. L'importance de cette découverte est soulignée par le fait qu'elle fait partie d'un nouveau catalogue Kepler, qui comprend près de 4,400 700 planètes candidates et plus de XNUMX systèmes multi-planétaires.

L'auteur principal, Jack Lissauer, du centre de recherche Ames de la NASA, souligne l'importance de ce nouveau catalogue. Grâce à la liste la plus précise des planètes candidates de Kepler et de leurs propriétés à ce jour, les astronomes peuvent désormais approfondir la compréhension des caractéristiques de ces exoplanètes. Lissauer reconnaît le rôle crucial de la mission Kepler dans la révolution de notre connaissance des exoplanètes et la manière dont ce catalogue contribuera à une exploration plus approfondie.

L'étoile du système Kepler-385, semblable à notre Soleil mais légèrement plus grande et plus chaude, occupe le devant de la scène. Les deux planètes intérieures, légèrement plus grandes que la Terre, auraient des compositions rocheuses avec la possibilité d'une atmosphère mince. En revanche, les cinq planètes restantes ont un rayon double de la Terre et devraient être enveloppées dans une atmosphère dense.

La nature complète de ce dernier catalogue nous permet d'acquérir des informations sans précédent sur le système Kepler-385. Alors que les catalogues précédents se concentraient sur la détermination de la prévalence des exoplanètes, cette étude élargit la portée pour fournir un inventaire détaillé de ces planètes captivantes.

QFP

Q : Combien de planètes y a-t-il dans le système Kepler-385 ?

R : Le système Kepler-385 se compose de sept planètes.

Q : Comment les planètes du système Kepler-385 se comparent-elles à celles de notre système solaire ?

R : Contrairement à nos planètes voisines, les sept planètes de ce système sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune.

Q : Qu'est-ce qui est unique dans le système Kepler-385 ?

R : C’est l’un des rares systèmes planétaires connus avec plus de six planètes ou planètes candidates confirmées.

