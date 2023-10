De nouvelles recherches et technologies offrent un espoir pour lutter contre la fonte des aiguilles rouges dans les plantations de pins de Nouvelle-Zélande

By

En Nouvelle-Zélande, les forestiers luttent depuis au moins 2008 contre une maladie persistante et destructrice appelée fonte des aiguilles rouges (RNC). La RNC est une maladie de type fongique qui fait perdre les aiguilles aux pins, ce qui affecte leur croissance pendant des années. Cependant, les nouvelles recherches et les technologies intelligentes offrent de l'espoir et des solutions aux producteurs forestiers dans leur lutte contre le RNC.

Les scientifiques du programme de recherche sur les forêts résilientes de Scion sont à l'avant-garde de la lutte contre le RNC. Le Dr Stuart Fraser et la pathologiste forestière Emily McLay consacrent leurs recherches à comprendre la maladie et à élaborer des stratégies de contrôle. Les recherches de McLay visent à prédire quand des épidémies de RNC se produiront, en particulier avec les conditions humides continues provoquées par les événements de La Niña ces dernières années.

Les images satellite fournies par Indufor indiquent la gravité du RNC dans les forêts de plantation de la côte est par rapport aux années précédentes. Pour lutter contre le RNC, les scientifiques décryptent l’interaction pathogène-hôte et la manière dont l’environnement l’influence. Les travaux de laboratoire de McLay se concentrent sur la compréhension du rôle de la température et de l'humidité dans le cycle de la maladie afin de créer des modèles épidémiologiques permettant de prédire les épidémies.

L'équipe de télédétection et de renseignement géospatial de Scion joue un rôle crucial dans la surveillance de la présence de RNC. Ils utilisent l’imagerie satellite pour identifier les zones susceptibles d’exprimer des maladies et sont impatients de recevoir des rapports des professionnels de l’industrie pour améliorer leurs modèles.

Le cuivre est apparu comme un traitement de contrôle viable pour le RNC. Des essais menés dans le centre de l’Île du Nord ont montré que le cuivre réduisait considérablement la gravité des RNC. Des essais collaboratifs entre Manulife Forest Management et Scion sont en cours pour explorer l'efficacité du cuivre face à une pression accrue des maladies.

Le programme de recherche sur les forêts résilientes vise à pérenniser les forêts de pins radiata plantées face à l’impact du changement climatique. Les recherches de McLay contribuent au développement d'un modèle prototype pour prédire les épidémies de RNC. Cet outil vise à fournir aux forestiers des informations leur permettant de prendre des mesures préventives.

La combinaison de la surveillance par satellite, des traitements au cuivre et des modèles prédictifs offre une approche transformatrice de la gestion des maladies dans les forêts néo-zélandaises. Ces recherches donnent l'espoir de sauvegarder les forêts du pays et de soutenir l'industrie du bois.

