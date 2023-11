Une nouvelle ère d'exploration spatiale : le premier survol d'un astéroïde de la mission Lucy

Près de deux ans et demi après son lancement, la mission Lucy est sur le point de franchir une étape révolutionnaire. Le vaisseau spatial, qui fait partie d'une mission d'un milliard de dollars de la NASA, est sur le point d'effectuer son tout premier survol d'un astéroïde. Cet événement important aura lieu mercredi lorsque Lucy s'approchera du petit astéroïde de la ceinture principale Dinkinesh, situé sur la même orbite que Jupiter.

La prochaine rencontre avec Dinkinesh revêt une grande importance pour la mission Lucy. Non seulement il testera le système de suivi du vaisseau spatial, mais il représentera également une association symbolique avec l'évolution humaine. Lucy, le vaisseau spatial, doit son nom aux célèbres fossiles d'hominidés Lucy découverts en Éthiopie en 1974. Ces fossiles, appartenant à l'espèce Australopithecus afarensis, ont joué un rôle crucial dans notre compréhension de l'évolution humaine, en particulier la transition vers la marche sur deux jambes et l’expansion de la taille du cerveau.

Alors que Lucy zoome sur Dinkinesh à une vitesse stupéfiante de 10,000 XNUMX mph, les instruments du vaisseau spatial seront précisément orientés vers l'astéroïde pour tenter de collecter des données précieuses. Cependant, lors de cette manœuvre, la communication avec la Terre sera temporairement interrompue car l'antenne principale de Lucy s'éloigne de notre planète. Après le survol, le vaisseau spatial se réalignera pour rétablir le contact avec la Terre via le Deep Space Network, permettant ainsi la transmission d'images et de découvertes scientifiques.

Les objectifs de la mission de la NASA s'étendent au-delà de ce survol initial. Lucy vise à étudier les astéroïdes « troyens », qui partagent l'orbite de Jupiter et sont considérés comme des reliques de la formation primitive du système solaire. Ces astéroïdes ont une immense valeur scientifique car ils fournissent un aperçu de l’histoire et de l’évolution de notre voisinage planétaire.

Grâce à son exploration des astéroïdes troyens et à leur lien incontournable avec les fossiles d'hominidés Lucy, la mission Lucy promet de débloquer de nouvelles découvertes et d'élargir nos connaissances sur l'espace et l'évolution humaine. À chaque étape franchie, nous nous rapprochons de la percée des mystères de notre univers et de la redéfinition de notre place en son sein.

Questions fréquentes

Quelle est la mission de Lucy ?

La mission Lucy est une initiative de la NASA d'un milliard de dollars visant à étudier les astéroïdes « troyens », qui partagent l'orbite de Jupiter. Il doit son nom aux fossiles d'hominidés de Lucy qui ont grandement contribué à notre compréhension de l'évolution humaine.

Quelle est la signification du premier survol d’un astéroïde ?

Le premier survol d'un astéroïde de la mission Lucy représente un test crucial pour le système de suivi du vaisseau spatial et marque une association symbolique avec l'évolution humaine. Il s'agit d'une étape majeure vers la résolution des mystères de la formation de notre système solaire.

Comment les communications seront-elles établies lors du survol de l’astéroïde ?

Pendant le survol, l'antenne principale de Lucy sera pointée loin de la Terre, entraînant une interruption temporaire de la communication avec ses opérateurs. Après la rencontre, le vaisseau spatial se réorientera pour reprendre le contact via le Deep Space Network.

Quels sont les objectifs de la mission Lucy ?

La mission Lucy vise à étudier les astéroïdes troyens, vestiges du premier système solaire. En analysant ces astéroïdes, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus qui ont façonné notre voisinage céleste.