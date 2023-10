L'impact de la concentration en pigments et de la température de séchage sur le motif de la peinture séchée

Les chercheurs ont découvert que la façon dont la peinture sèche est influencée par deux facteurs : la concentration de pigment dans la peinture et la température à laquelle elle sèche. En ajustant ces facteurs, il est possible de contrôler l’aspect final de la peinture séchée.

Dans une étude publiée dans Langmuir d'ACS, les chercheurs ont découvert que les gouttes de peinture avec des concentrations de pigments plus faibles ou séchées sur des surfaces plus froides ressemblaient souvent à des « œufs au plat » une fois séchées. En revanche, les gouttes contenant des concentrations de pigment plus élevées ou séchées à des températures plus élevées avaient un aspect plus uniforme. Ces informations suggèrent que la manipulation de la concentration du pigment et de la température de séchage peut affecter le motif et l'apparence de la peinture séchée.

Le processus de séchage de la peinture est affecté par sa composition complexe, qui comprend des résines, des pigments, des additifs et un solvant comme l'eau. À mesure que les gouttes de peinture sèchent, diverses interactions chimiques se produisent, qui peuvent parfois entraîner des motifs indésirables ou de petites fissures. Les artistes et les peintres souhaitent généralement une répartition uniforme des pigments sur la surface lors de l'application de la peinture. Cependant, on ne sait pas clairement comment éviter la formation de motifs pendant le processus de séchage.

Pour étudier cela, les chercheurs ont mené des expériences en utilisant une peinture acrylique à base d’eau mélangée à de l’eau. Ils ont déposé les solutions sur des lames de verre chauffées, permettant au liquide de s'évaporer. Au cours de ce processus, ils ont observé trois phénomènes qui ont influencé l’aspect final de la peinture séchée.

Premièrement, il y avait un écoulement de liquide vers l’intérieur du substrat chaud vers le sommet plus froid de la gouttelette, ainsi qu’une traction vers l’extérieur provoquée par l’écoulement capillaire. Deuxièmement, la gélification de la suspension de peinture augmente la viscosité et ralentit le mouvement des pigments. Enfin, l’étape de séchage a verrouillé les pigments en place sur la surface de la lame de verre.

Les chercheurs ont découvert que la concentration de pigment et la température de surface de la lame de verre affectaient la taille, la forme et le motif des gouttes de peinture séchées. Les gouttes avec des concentrations de pigments plus faibles ou placées sur des surfaces plus froides accumulaient des molécules colorées au centre, créant une apparence d’œuf au plat. D’un autre côté, les gouttes avec des concentrations de pigments plus élevées ou séchées à des températures plus élevées présentaient un motif plus uniforme avec une répartition uniforme des couleurs.

Pour contrôler l'apparence de la peinture séchée, il est suggéré d'ajuster la concentration en pigments et la température de la surface en fonction du motif final souhaité.

Référence : « Séchage des gouttes de suspension de peinture : des « œufs au plat » aux motifs quasi-homogènes » par Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand et Catherine Barentin, 14 septembre 2023, Langmuir. DOI : 10.1021/acs.langmuir.3c01605