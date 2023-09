Les humains entraînent la perte de plusieurs branches dans l’arbre de vie, selon une étude

By

Une nouvelle étude met en garde contre la menace d’une sixième extinction massive causée par les activités humaines, affirmant que les humains sont à l’origine de la perte de branches entières de « l’Arbre de Vie ». L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, est unique car elle examine l'extinction de genres entiers plutôt que de simples espèces individuelles.

Les chercheurs se sont concentrés sur les espèces vertébrées (hors poissons) et ont découvert que sur les 5,400 73 genres étudiés, 500 avaient disparu au cours des XNUMX dernières années, la plupart ayant disparu au cours des deux derniers siècles. Ce taux d’extinction est bien plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base des estimations tirées des archives fossiles.

Les activités humaines telles que la destruction de l'habitat, la surpêche et la chasse sont identifiées comme la principale cause de cette crise d'extinction. La perte d’un genre peut avoir des conséquences considérables sur tout un écosystème. Le co-auteur de l'étude, Gerardo Ceballos, souligne l'urgence de la situation en déclarant : « Notre inquiétude est que… nous perdons des choses si vite que cela signifie pour nous l'effondrement de la civilisation ».

Même si tous les experts s’accordent à dire que le taux d’extinction actuel est alarmant, la question de savoir s’il s’agit d’une sixième extinction massive reste un sujet de débat. Les scientifiques définissent une extinction massive comme la perte de 75 % des espèces sur une courte période de temps. Selon Robert Cowie, biologiste à l'Université d'Hawaï, utilisant cette définition, une sixième extinction massive ne s'est pas encore produite.

Cependant, les conclusions de l'étude selon lesquelles des branches entières de l'Arbre de Vie ont été perdues soulignent la gravité de la situation. Cette étude démontre l’urgence d’agir pour préserver la biodiversité et protéger l’avenir de l’humanité.

Sources:

– Ceballos, G., et al. (2023). Anéantissement biologique via la sixième extinction de masse en cours, signalée par les pertes et le déclin des populations de vertébrés. Actes de l'Académie nationale des sciences.

– Aube, 20 septembre 2023