Les humains entraînent la perte de branches entières de l’arbre de vie, prévient une nouvelle étude

Une étude récente publiée dans les Actes de l’Académie Nationale des Sciences (PNAS) a révélé que les humains sont à l’origine de l’extinction de branches entières de « l’Arbre de Vie », soulevant des inquiétudes quant à une potentielle sixième extinction de masse. L'étude, menée par des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique, se concentre sur l'extinction de genres entiers, qui sont des classifications entre espèces et familles.

Contrairement aux études précédentes qui examinaient uniquement la perte d’espèces individuelles, cette recherche analyse la disparition de genres entiers. Il s’agit d’une contribution importante car elle permet de mieux comprendre les taux d’extinction actuels. Le professeur Gerardo Ceballos, l'un des co-auteurs de l'étude, souligne que la crise de l'extinction est aussi grave que la crise du changement climatique, mais qu'elle est souvent négligée.

En examinant les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les chercheurs ont découvert que 73 genres ont disparu au cours des 500 dernières années, la majorité des extinctions s'étant produites au cours des deux derniers siècles. Ceci est alarmant, car sur la base des taux d’extinction précédents, seuls deux genres auraient dû disparaître au cours de la même période.

L'étude attribue les activités humaines telles que la destruction de l'habitat, la surpêche et la chasse comme principales causes de ces extinctions. La perte d’un seul genre peut avoir des conséquences considérables sur les écosystèmes. Les chercheurs estiment qu’une action urgente est nécessaire pour empêcher de nouvelles pertes et un effondrement des civilisations.

Bien qu'il existe un consensus parmi les experts sur le fait que le taux d'extinction actuel est alarmant, la question de savoir si ce taux répond aux critères d'une sixième extinction de masse reste un sujet de débat. Une extinction massive est définie comme la perte de 75 % des espèces sur une courte période de temps. Cependant, si les taux d’extinction actuels persistent ou augmentent, une extinction massive se produira probablement.

Les auteurs de l'étude soulignent la nécessité de donner la priorité à la protection et à la restauration des habitats naturels afin d'éviter de nouvelles extinctions. Ils pensent qu’il est encore possible de sauver de nombreux genres si des mesures immédiates sont prises.

Sources : Actes de l'Académie Nationale des Sciences (PNAS)

Définitions:

Genres : Dans la classification des êtres vivants, un genre est un rang entre espèce et famille.

Espèce : Groupe d'organismes partageant des caractéristiques similaires et pouvant se reproduire pour produire une progéniture fertile.

Extinction massive : perte rapide d'un pourcentage important d'espèces sur une courte période de temps, entraînant des changements écologiques et évolutifs majeurs.

Arbre de vie : une représentation métaphorique des relations entre différentes espèces, remontant à leur histoire évolutive jusqu'à un ancêtre commun.