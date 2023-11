By

Les scientifiques ont été déconcertés par les températures mondiales record enregistrées au cours des cinq derniers mois. Cependant, une étude révolutionnaire menée par le célèbre climatologue américain James Hansen désigne une expérience involontaire de géo-ingénierie comme l'un des principaux coupables. L'étude, publiée dans Oxford Open Climate Change, suggère que la réduction du trafic maritime, provoquée par les réglementations de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur le transport maritime, a joué un rôle important dans l'accélération du réchauffement climatique.

Les traces de navires sont des traînées d'aérosols, provenant principalement des émissions d'échappement des navires commerciaux, qui ont la capacité de réfléchir la chaleur dans l'espace. Avant la réduction du soufre dans les navires, les scientifiques ne pouvaient s’appuyer que sur des modèles pour évaluer les effets des aérosols. Cependant, avec la réduction de la teneur en soufre du carburant, les chercheurs constatent désormais son impact en temps réel.

"Ces réglementations ont provoqué par inadvertance une réduction des nuages ​​marins, permettant ainsi à davantage de chaleur d'être absorbée par les océans", a expliqué Hansen. Ce déséquilibre énergétique, où plus de chaleur est piégée qu'elle n'en est libérée, a considérablement accru le déséquilibre énergétique de la Terre, le doublant par rapport à il y a dix ans. Les conséquences sont claires : le réchauffement et la fonte de la planète vont tous deux s’accélérer.

Contrairement à cette étude, certains sceptiques contestent ses conclusions. Le climatologue Michael Mann, par exemple, n'est pas convaincu, arguant que le document ne répond pas aux normes scientifiques élevées requises. Cependant, Hansen et ses co-auteurs soutiennent que leurs recherches sont étayées par des données satellitaires de la NASA et soulignent la nécessité de recherches vigoureuses pour bien comprendre les conséquences de ce déséquilibre.

Pour faire face au phénomène de réchauffement rapide, l’étude suggère trois stratégies possibles : mettre en œuvre une taxe mondiale sur le carbone, favoriser la collaboration entre les nations, en se concentrant particulièrement sur les besoins des pays en développement, et explorer des solutions de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, qui consiste à manipuler le climat pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique, pourrait inclure des techniques de gestion du rayonnement solaire, telles que la pulvérisation de gouttelettes de sel dans l'air. Cependant, les auteurs soulignent l’importance d’une recherche approfondie pour éviter des conséquences inattendues.

En conclusion, la réduction involontaire des traces des navires, résultant des réglementations de l'OMI, a eu un impact profond sur le réchauffement climatique. Alors que les températures continuent d’augmenter, il est impératif que les scientifiques, les décideurs politiques et les communautés mondiales travaillent ensemble pour développer des stratégies efficaces visant à atténuer la menace et à minimiser les effets néfastes sur notre planète et ses habitants.

Questions fréquentes

Que sont les traces des navires ?

Les traces de navires sont des traînées d'aérosols formées par les émissions d'échappement des navires commerciaux qui contribuent à la formation de nuages ​​marins, réfléchissant la chaleur vers l'espace.

Quelles sont les conséquences de la réduction des traces des navires ?

La réduction des traces des navires a entraîné une réduction des nuages ​​marins, permettant à davantage de chaleur d'être absorbée par les océans, entraînant un déséquilibre énergétique et une accélération du réchauffement climatique.

Quelles sont les solutions proposées dans l’étude ?

L’étude suggère de mettre en œuvre une taxe mondiale sur le carbone, de favoriser la collaboration internationale, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement, et d’explorer des techniques de géo-ingénierie pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique.

Qu’est-ce que la géo-ingénierie ?

La géo-ingénierie fait référence à la manipulation délibérée du système climatique terrestre pour atténuer les impacts négatifs du réchauffement climatique. Cela comprend des techniques telles que la gestion du rayonnement solaire, qui consiste à réfléchir la lumière du soleil vers l’espace.