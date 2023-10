Ouvrir la voie : des scientifiques expérimentent la fonte de la surface lunaire pour créer des routes lunaires

La course vers la Lune s’intensifie, avec plusieurs agences spatiales et entreprises privées visant à réaliser des missions d’alunissage dans un avenir proche. Cependant, avec la perspective de dizaines de missions simultanées, la nécessité de gérer le trafic lunaire est devenue une priorité. Pour y parvenir, les scientifiques ont travaillé sur une technique permettant de paver les routes lunaires en faisant fondre la surface de la Lune.

Au cours du programme Apollo, la NASA a effectué six missions d'atterrissage en équipage, mais la distance la plus longue parcourue sur la Lune a été celle des astronautes d'Apollo 17 utilisant le Lunar Roving Vehicle (LRV). Ils ont parcouru un parcours remarquable de 7.6 kilomètres depuis le module lunaire, ce qui constitue le record le plus élevé de voyages longue distance sur la Lune. Cependant, ce voyage s’est accompagné de défis. Le rover a perdu son aile arrière, s'est recouvert de poussière lunaire et a presque surchauffé. Pour que le rover reste opérationnel, les astronautes ont dû improviser un garde-boue de remplacement à l'aide de ruban adhésif, d'anciennes cartes lunaires et de pinces. Le terrain accidenté et imprévisible de la Lune a rendu impossible tout arrêt et toute opération de maintenance.

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontées les missions d’alunissage est la question de la poussière lunaire. Lorsque les péniches de débarquement atterrissent, leurs propulseurs délogent de grandes quantités de matière, créant des panaches de poussière qui se propagent sur la surface lunaire. Pour surmonter ce problème, les scientifiques ont proposé l’idée de paver certaines parties de la Lune afin de fournir des chemins fluides et fiables aux astronautes, aux vaisseaux spatiaux et aux rovers.

L'Agence spatiale européenne (ESA) travaille sur le projet PAVER, qui consiste à faire fondre un régolithe lunaire simulé à l'aide d'un laser au dioxyde de carbone. En expérimentant différentes tailles de faisceau, les chercheurs ont découvert qu'un faisceau de 4.5 centimètres permettait d'obtenir l'effet souhaité, résultant en un matériau lisse semblable à du verre. Au lieu de créer un seul grand morceau de matériau, les chercheurs ont fait fondre des formes triangulaires avec des trous en relief en leur centre, qui peuvent servir de tuiles ou de briques individuelles, s'emboîtant pour créer des routes ou des aires d'atterrissage.

La mise en œuvre de cette méthode sur la Lune impliquerait d’utiliser une grande lentille de Fresnel pour focaliser la lumière du soleil à la manière d’une loupe. Les estimations actuelles suggèrent qu’une piste d’atterrissage de 100 mètres carrés pourrait être construite sur la Lune en 115 jours environ.

À mesure que nous avançons vers de futures missions lunaires, le concept de création de routes lunaires n’est plus seulement une idée de science-fiction. Grâce aux expériences et recherches en cours, les scientifiques ouvrent la voie à une nouvelle ère d’exploration lunaire.

