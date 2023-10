La poussière lunaire pourrait être utilisée pour créer des routes pavées et des aires d'atterrissage sur la Lune

By

Les scientifiques pensent que la poussière lunaire pourrait être transformée en routes pavées et en aires d'atterrissage sur la Lune grâce à la lumière solaire concentrée, selon des expériences menées sur Terre. La poussière lunaire est principalement composée de roches volcaniques qui ont été pulvérisées par les impacts cosmiques et les radiations pendant des millions d'années. Bien qu’il paraisse blanc à cause de la lumière solaire réfléchie, le sol lunaire est en réalité gris foncé.

Contrairement à la Terre, la Lune ne dispose ni du vent ni de l’eau pour éroder son sol, ce qui donne à de nombreuses particules des arêtes vives. Cela fait de la poussière lunaire un danger important pour l’exploration spatiale. De plus, la poussière lunaire est chargée électriquement, ce qui lui confère un caractère collant et abrasif, endommageant les atterrisseurs lunaires, les combinaisons spatiales et les poumons humains en cas d'inhalation.

Pour empêcher la poussière lunaire d'endommager les rovers sur la surface lunaire, les chercheurs proposent la construction de routes pavées utilisant les ressources lunaires locales. Dans une étude récente, des scientifiques ont expérimenté un matériau à grains fins appelé EAC-1A comme substitut au sol lunaire. En focalisant la lumière du soleil, ils ont pu faire fondre la poussière lunaire en plaques de roche susceptibles de créer des surfaces solides utilisables dans les routes et les aires d'atterrissage.

Les expériences impliquaient l’utilisation de faisceaux laser de différentes intensités et tailles pour simuler la concentration de la lumière solaire. Des carreaux triangulaires à centre creux, mesurant environ 9.8 pouces de largeur et jusqu'à 1 pouce d'épaisseur, ont été produits. Les chercheurs pensent qu’avec un équipement simple, ces tuiles pourraient être créées sur la Lune, permettant ainsi la construction de routes et d’aires d’atterrissage dans un laps de temps relativement court.

Les expériences futures devront évaluer la durabilité de ces tuiles sous la poussée d’une fusée afin de déterminer leur adéquation aux aires d’atterrissage. De plus, des tests dans des conditions lunaires simulées, telles qu’une gravité réduite et des environnements sans air, seront essentiels pour démontrer la faisabilité de la technologie avant de la mettre en œuvre sur la Lune.

Source : Rapports scientifiques

Définitions:

– Poussière lunaire : Fines particules de roche volcanique broyée qui recouvrent la surface de la Lune.

– Lumière solaire concentrée : Rayons solaires amplifiés et focalisés.

– Sol lunaire : La couche externe de la surface de la Lune, constituée de divers matériaux dont la poussière lunaire.