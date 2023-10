Des scientifiques utilisent des télescopes pour observer l'astéroïde Psyché dans l'infrarouge

Les scientifiques du Southwest Research Institute utilisent des télescopes pour observer l'astéroïde Psyché dans l'infrarouge, fournissant ainsi un contexte important pour la prochaine mission Psyché de la NASA. L'astéroïde Psyché, avec un diamètre d'environ 140 milles, est l'un des plus gros objets de la principale ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. On pense qu’il s’agit d’un noyau métallique dense provenant d’une planète en faillite.

Le Dr Stephanie Jarmak utilise le télescope spatial James Webb (JWST) pour rechercher des signatures d'eau sur la surface métallique de Psyché. Cela aidera à déterminer si de l’eau, sous forme d’hydroxyle ou d’eau réelle, existe sur l’astéroïde. Le Dr Anicia Arredondo, quant à elle, étudie les différences dans la composition de Psyché en différents points de sa surface à l'aide des données collectées par l'Observatoire stratosphérique d'astronomie infrarouge (SOFIA).

Les observations infrarouges de ces télescopes viendront compléter les données qui seront obtenues par la sonde spatiale Psyché. Les observations du JWST et de SOFIA fourniront des informations précieuses sur la composition de l'astéroïde et aideront les scientifiques à comprendre ses origines et son histoire.

La psyché reste énigmatique, avec des observations antérieures contradictoires et des notes d'hydratation à sa surface. Le prochain vaisseau spatial Psyché vise à percer les mystères de cet astéroïde métallique et à apporter plus de clarté. La mission devrait être lancée le 5 octobre 2023 et arriver sur l'astéroïde en août 2029.

Les astéroïdes métalliques comme Psyché sont rares dans le système solaire, ce qui en fait une cible fascinante pour l’exploration. Cela pourrait offrir aux scientifiques une occasion unique d’avoir un aperçu de l’intérieur d’une planète et de mieux comprendre les processus de formation planétaire. Cependant, les caractéristiques inhabituelles de Psyché ont également le potentiel de surprendre les scientifiques et de remettre en question les théories existantes.

Les observations en cours utilisant différentes techniques infrarouges continuent de donner des résultats déroutants qui nécessitent des investigations plus approfondies. Cela souligne l’importance de la prochaine mission Psyché, qui fournira une compréhension globale de cet astéroïde captivant.

Source : Institut de recherche du Sud-Ouest