Pincettes optiques : rendre la manipulation laser plus sûre pour les applications biologiques

Les pinces optiques, la technologie qui utilise la lumière laser pour manipuler de petites particules, sont reconnues pour leur potentiel dans divers domaines, notamment le traitement du cancer. Cependant, la chaleur générée par les pinces optiques conventionnelles peut endommager les échantillons biologiques, limitant ainsi leur efficacité pour les applications sensibles.

Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, des chercheurs ont développé une nouvelle méthode utilisant des simulations sur superordinateur pour améliorer la sécurité et l'efficacité des pinces optiques à des fins biologiques. Dirigée par Pavana Kollipara, diplômée de l'Université du Texas à Austin, l'équipe a introduit le concept de pincettes opto-thermophorétiques hypothermiques (HOTT).

La technique HOTT intègre un dissipateur thermique et un refroidisseur thermoélectrique pour maintenir la température des particules ciblées, telles que les cellules et les colloïdes, à un niveau plus froid. Ce faisant, les chercheurs ont réussi à piéger et à manipuler les globules rouges humains sans endommager leur structure. Cette percée surmonte un défi majeur dans les pinces optiques conventionnelles, où une chaleur excessive peut entraîner la mort cellulaire immédiate.

Les applications potentielles des HOTT vont au-delà de la manipulation cellulaire. L'équipe a également démontré son efficacité dans les systèmes d'administration de médicaments. En utilisant des vésicules plasmoniques – de minuscules bio-conteneurs recouverts de nanoparticules d’or – ils ont démontré la capacité de piéger et de transporter ces transporteurs de médicaments en toute sécurité et sans interruption. Une fois atteintes le site cible, les vésicules chargées de médicament peuvent être éclatées à l’aide d’un faisceau laser secondaire, permettant une administration précise du médicament et minimisant la dose globale requise.

Les simulations sur superordinateurs ont joué un rôle essentiel dans cette étude. Les chercheurs ont utilisé Stampede2 de TACC, une ressource informatique haute performance, pour calculer les amplitudes de force 3D complexes exercées sur les particules par les champs optiques, thermophorétiques et thermoélectriques. De telles simulations ont fourni des informations précieuses et permis l’optimisation de la technique HOTT.

Cette avancée a ouvert la voie à l’industrialisation des pinces optiques dans des applications biologiques, notamment la chirurgie cellulaire sélective et l’administration ciblée de médicaments. En minimisant les dommages induits par la chaleur, les pinces optiques peuvent être utilisées plus efficacement dans le traitement du cancer et dans d'autres domaines biomédicaux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les pinces optiques ?

R : Les pinces optiques sont une technologie qui utilise la lumière laser pour manipuler de petites particules, telles que des cellules et des nanoparticules.

Q : Comment fonctionnent les pincettes optiques ?

R : Les pinces optiques fonctionnent en utilisant l’élan de la lumière pour piéger et déplacer les particules. L'intensité de la lumière des lasers renforce cet effet.

Q : Quelle est la nouvelle avancée en matière de pincettes optiques ?

R : Les chercheurs ont développé une méthode appelée pince à épiler opto-thermophorétique hypothermique (HOTT), qui maintient les particules ciblées au frais, rendant les pinces optiques plus sûres et plus efficaces pour les applications biologiques.

Q : Comment la technique HOTTs profite-t-elle aux applications biologiques ?

R : La technique HOTTs évite les dommages excessifs causés par la chaleur aux échantillons biologiques, permettant ainsi un piégeage et une manipulation des cellules en toute sécurité. Il permet également une administration précise du médicament en transportant en toute sécurité des vésicules chargées de médicament vers des emplacements ciblés.

Q : Comment les superordinateurs ont-ils été utilisés dans l’étude ?

R : Des superordinateurs, tels que le Stampede2 du TACC, ont été utilisés pour effectuer des simulations complexes permettant de calculer les amplitudes de force 3D exercées sur les particules par différents champs. Ces simulations ont fourni des informations précieuses et ont contribué au développement et à l’optimisation de la technique HOTT.