Une nouvelle méthode pour surveiller avec précision le comportement de diffusion d’une seule molécule

Des scientifiques des instituts Hefei des sciences physiques de l'Académie chinoise des sciences ont développé une nouvelle technique pour surveiller le comportement de diffusion de molécules uniques dans un espace inférieur au nanomètre. L'étude, publiée dans The Journal of Physical Chemistry Letters, a utilisé la spectroscopie Raman améliorée en surface (SERS) pour atteindre ce niveau de précision.

SERS est une technique analytique qui améliore le signal Raman des molécules en induisant un phénomène de résonance sur une surface métallique. Il permet une analyse très sensible et sélective au niveau d’une seule molécule. Cependant, la surveillance du comportement à long terme de molécules uniques non marquées s’est révélée difficile.

Pour surmonter cet obstacle, l’équipe de recherche a utilisé l’effet photothermique des nanotiges d’or pour construire des structures de points chauds avec un espace d’environ 1.0 nm à l’aide d’une reconstruction laser. Ces points chauds ont non seulement fourni une excellente amélioration du SERS, mais ont également piégé activement les molécules cibles. Cela a permis la surveillance et l’analyse en temps réel du comportement de diffusion d’une seule molécule, en particulier pour les molécules violettes cristallines.

En utilisant la spectroscopie Raman dynamique à surface améliorée, les chercheurs ont pu observer le comportement clignotant de molécules violettes monocristallines pendant des durées allant jusqu'à quatre minutes. La combinaison des calculs de la théorie fonctionnelle de la densité et des résultats de la cartographie SERS les a amenés à conclure que ces molécules peuvent être confinées dans un espace inférieur au nanomètre.

Cette étude révolutionnaire fournit des informations précieuses sur les interactions moléculaires, les réactions chimiques et le comportement des biomolécules. La capacité de surveiller avec précision la diffusion d’une seule molécule ouvre de nouvelles voies pour une compréhension plus approfondie de divers phénomènes scientifiques.

Source : The Journal of Physical Chemistry Letters (DOI : 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – Académie chinoise des sciences