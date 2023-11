L'utilisation ingénieuse des ordinateurs Raspberry Pi pour sécuriser les données des télescopes de la NASA

Les scientifiques ont réussi à sauvegarder les précieuses données collectées par un télescope de la NASA en utilisant une réflexion innovante et une flotte d'ordinateurs Raspberry Pi. Le télescope en question était le télescope d'imagerie à ballon à super pression (SuperBIT), qui a été lancé le 16 avril 2023 depuis l'aéroport de Wānaka en Nouvelle-Zélande. Élevé à une altitude d'environ 33 km par un ballon de la NASA, le télescope a passé plus d'un mois à faire le tour du globe, capturant des observations d'objets célestes.

À l'origine, le plan était que les données du télescope soient transmises au sol à l'aide de la constellation Starlink de SpaceX et du système américain de suivi et de relais de données par satellite (TDRSS). Malheureusement, la connexion Starlink a échoué peu de temps après le lancement, suivie d'une instabilité de la connexion TDRSS. Les inquiétudes concernant les problèmes de communication et les perturbations potentielles causées par des conditions météorologiques défavorables ont conduit l'équipe à décider d'un atterrissage anticipé le 25 mai.

Lors de l'atterrissage, le télescope a subi des dommages irréparables, avec des débris éparpillés sur une traînée de 3 km. Cependant, fait remarquable, le disque SSD du SuperBIT a été récupéré en parfait état. Ce matériel, combiné à l'inclusion de capsules du système de récupération de données (DRS) alimenté par Raspberry Pi, a joué un rôle essentiel en garantissant la préservation des données du télescope.

Chaque capsule DRS contenait un Raspberry Pi 3B, équipé de 5 To de stockage SSD. De plus, un parachute, un récepteur du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et un émetteur-récepteur de données à courte rafale Iridium étaient inclus dans chaque capsule. Ces composants ont permis au matériel de signaler son emplacement à l'équipe de récupération. Les capsules étaient connectées à la charge utile principale via Ethernet et avaient accès à une alimentation 24 V CC.

Initialement prévu pour être publié à différents intervalles lorsque SuperBIT passait sur terre, l'équipe a adapté son plan en fonction des circonstances. Deux capsules DRS ont été larguées au-dessus de la province argentine de Santa Cruz le 25 mai, ce qui a permis de les récupérer sans aucun dommage. Les données contenues dans les capsules se sont révélées totalement intactes, fournissant des informations précieuses pour l’analyse scientifique.

L'utilisation d'ordinateurs Raspberry Pi dans ce contexte présente une solution rentable pour assurer la sécurité des données scientifiques. Le succès de cette approche met en évidence la nécessité de poursuivre le développement et d’améliorer la fiabilité du matériel. La conception open source et les logiciels utilisés dans ce projet offrent des opportunités de collaboration et d'avancement dans les futures missions de ballons.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu'est-ce qu'un ordinateur Raspberry Pi ?

R : Un Raspberry Pi est un petit ordinateur monocarte apprécié pour son faible coût et sa polyvalence. Il peut être utilisé à diverses fins, notamment pour des projets éducatifs, le prototypage électronique et en tant que composant de système embarqué.

Q : Comment les ordinateurs Raspberry Pi ont-ils contribué à sécuriser les données du télescope ?

R : Les ordinateurs Raspberry Pi étaient inclus dans les capsules du système de récupération de données (DRS), qui faisaient partie de la charge utile du télescope. Ces capsules servaient de dispositifs de stockage de données, permettant de sauvegarder et de récupérer les données du télescope même en cas de panne des principaux systèmes de communication.

Q : Pourquoi l’inclusion des ordinateurs Raspberry Pi a-t-elle été considérée comme innovante ?

R : L'utilisation d'ordinateurs Raspberry Pi dans ce contexte constitue une solution rentable pour la sécurité des données, car ils sont abordables et offrent des performances fiables. La nature open source de la technologie Raspberry Pi favorise également la collaboration et le développement ultérieur.

Q : Comment les ordinateurs Raspberry Pi ont-ils communiqué avec l'équipe de récupération ?

R : Les ordinateurs Raspberry Pi des capsules DRS étaient équipés d'un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) et d'un émetteur-récepteur de données à courte rafale Iridium. Ces composants ont permis au matériel de signaler son emplacement et de transmettre les données à l'équipe de récupération.

Q : Quelles leçons ont été tirées de ce projet ?

R : Le succès de la sécurisation des données de SuperBIT à l'aide d'ordinateurs Raspberry Pi a démontré l'importance des solutions de sauvegarde et la nécessité d'un développement matériel continu. Le projet a recommandé aux futures missions d'envisager cette technologie pour assurer la préservation des données scientifiques.