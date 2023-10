Des chercheurs utilisent un radiotélescope géant à ondes métriques pour étudier l'ionosphère terrestre

Les chercheurs ont réalisé une avancée significative dans l'étude de l'ionosphère terrestre en utilisant le radiotélescope géant à ondes métriques (GMRT) au lieu des observations satellitaires traditionnelles. Le GMRT, situé dans la région des basses latitudes, s'est révélé efficace pour détecter et caractériser les perturbations de l'ionosphère. Ces recherches permettent de mieux comprendre l'ionosphère, ce qui peut avoir des implications pour l'amélioration de la précision des services GPS, ainsi que pour l'étude des radiogalaxies.

L'auteur principal de l'étude, Sarvesh Mangala du Centre national de radioastrophysique, ainsi que son mentor, le professeur Abhirup Datta de l'IIT-Indore, ont détecté avec succès plusieurs perturbations ionosphériques itinérantes (TID) à moyenne échelle et des TID à petite échelle à l'aide du GMRT. Ces perturbations ont été observées aux fréquences de 235 MHz et 610 MHz.

L'étude a révélé des changements inattendus dans l'ionosphère pendant les heures du lever du soleil, des perturbations ionosphériques importantes et des structures à plus petite échelle se déplaçant dans la même direction. Cette observation remet en question les études précédentes et souligne l’importance d’utiliser des instruments à basse latitude, comme le GMRT, pour détecter efficacement les changements dans la densité électronique de l’ionosphère.

En améliorant les connaissances et les modèles de l'ionosphère, ces recherches peuvent conduire à de meilleures technologies et à des mesures plus précises pour la navigation et la communication. La sensibilité exceptionnelle du GMRT permet des mesures précises des variations ionosphériques, dépassant les capacités des instruments GPS et radar.

Ce résultat révolutionnaire ouvre de nouvelles voies de recherche utilisant le GMRT. Yashwant Gupta, directeur du Centre national de radioastrophysique, a déclaré que cette réalisation valide leur croyance dans le potentiel du GMRT et souligne l'importance de cette recherche pour faire progresser notre compréhension de l'ionosphère.

