Le radiotélescope géant à ondes métriques utilisé pour étudier les perturbations dans l'ionosphère terrestre

Les chercheurs ont utilisé pour la première fois le radiotélescope géant à ondes métriques (GMRT) pour étudier les perturbations dans l'ionosphère terrestre. Auparavant, les observations de l'ionosphère étaient réalisées à l'aide de satellites. En améliorant notre compréhension de l'ionosphère, ces recherches peuvent améliorer la précision des services de positionnement, de navigation et de synchronisation, ainsi que faciliter l'étude des radiogalaxies. L'étude, publiée dans la revue à comité de lecture Geophysical Research Letters, a été dirigée par Sarvesh Mangala du Centre national de radioastrophysique.

L’équipe a réussi à détecter des perturbations ionosphériques progressives (TID) à moyenne échelle avec une portée de 100 à 300 km et des TID à petite échelle d’environ 10 km à l’aide du GMRT. Ces observations ont été effectuées aux fréquences de 235 MHz et 610 MHz. L’étude a révélé des changements inattendus dans l’ionosphère pendant les heures du lever du soleil, des perturbations ionosphériques importantes et des structures à plus petite échelle se déplaçant dans la même direction.

La sensibilité « exceptionnelle » du GMRT a permis aux chercheurs de détecter et de caractériser les TID au cours d'une observation de neuf heures menée les 5 et 6 août 2012. Cette étude est l'une des premières à utiliser efficacement un instrument à basse latitude (situé plus près du champ magnétique terrestre). équateur) pour détecter les changements de densité électronique dans l’ionosphère.

Les résultats de cette recherche pourraient améliorer les connaissances et les modèles de l’ionosphère, conduisant à des progrès technologiques et à des mesures plus précises à des fins de navigation et de communication. Le GMRT, bien qu’il ne s’agisse pas d’une sonde traditionnelle pour l’étude de l’ionosphère, s’est révélé très efficace pour détecter divers phénomènes ionosphériques.

Le GMRT offre une sensibilité plus élevée que les instruments GPS et radar, permettant des mesures précises des variations ionosphériques. Cette étude a démontré le potentiel du GMRT à ouvrir de nouvelles voies de recherche dans ce domaine.

Source : Le nouvel Indian Express