LIONESS : Imagerie haute résolution de tissus cérébraux vivants

Des chercheurs de l’Institut des sciences et technologies d’Autriche ont développé une technologie révolutionnaire d’imagerie et de reconstruction virtuelle appelée LIONESS. Cette nouvelle technologie offre une imagerie haute résolution du tissu cérébral vivant, permettant aux scientifiques de le visualiser avec des détails 3D en temps réel à l'échelle nanométrique.

Le cerveau humain, avec ses 86 milliards de neurones, est l’un des spécimens les plus complexes connus des scientifiques. Comprendre le fonctionnement complexe du cerveau nécessite des technologies avancées capables de décoder les infimes interactions qui se produisent à des niveaux microscopiques. L'imagerie joue un rôle central dans la recherche en neurosciences en fournissant un aperçu de la complexité des tissus cérébraux.

LIONESS, qui signifie Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, est un pipeline qui permet une imagerie, une reconstruction et une analyse complètes de tissus cérébraux vivants avec une résolution spatiale sans précédent. En visualisant les tissus à plusieurs reprises, LIONESS permet aux chercheurs d'observer et de mesurer la biologie cellulaire dynamique du cerveau au fil du temps.

La force de LIONESS réside dans son optique raffinée et son utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Le composant IA améliore la qualité de l’image et identifie différentes structures cellulaires au sein de l’environnement neuronal dense. Cette technologie est le résultat d’un effort de collaboration entre plusieurs groupes de recherche et unités de services scientifiques.

Les méthodes d'imagerie précédentes, telles que la microscopie électronique et la microscopie optique, présentaient des limites lorsqu'il s'agissait d'imager des tissus cérébraux vivants. La microscopie électronique nécessitait de fixer l'échantillon et de le sectionner physiquement, entraînant la perte d'informations dynamiques. La microscopie optique, en revanche, avait une résolution limitée qui ne permettait pas de capturer des détails cellulaires importants.

LIONESS surmonte ces obstacles en utilisant la microscopie optique à super-résolution, en particulier la technique SUSHI, en combinaison avec des conditions d'imagerie rapides et douces. Cela permet une imagerie isotrope à super-résolution qui révèle les composants cellulaires du tissu cérébral avec des détails 3D à l'échelle nanométrique.

Les données collectées par LIONESS sont traitées par des algorithmes d'apprentissage profond qui fournissent des informations supplémentaires sur la structure du tissu cérébral et identifient automatiquement les structures neuronales. Cette technologie innovante atteint une résolution d’environ 130 nanomètres, tout en préservant l’intégrité du tissu cérébral vivant.

LIONESS ouvre de nouvelles possibilités pour étudier la dynamique et la complexité des tissus cérébraux. Il fournit aux chercheurs un outil puissant pour étudier le fonctionnement complexe du cerveau, ce qui pourrait conduire à une meilleure compréhension des troubles neurologiques et au développement de traitements ciblés.

