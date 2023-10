Découverte d'une nouvelle phase de glace à haute densité sur Uranus et Neptune

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire dans les environnements extrêmes d'Uranus et de Neptune, révélant une nouvelle phase de glace à haute densité connue sous le nom de Glace XIX. Cette découverte a le potentiel de fournir un aperçu des mystérieux champs magnétiques observés autour de ces géantes gazeuses.

Uranus et Neptune, géantes gazeuses riches en eau, présentent des conditions extrêmes avec des pressions inimaginables et des températures torrides qui dépassent la surface du Soleil. Ces conditions posent depuis longtemps des défis à étudier pour les scientifiques. Cependant, en utilisant la technologie de pointe de l'instrument Matter at Extreme Conditions du Linac Coherent Light Source, les chercheurs ont pu recréer ces circonstances extrêmes.

En soumettant l’eau à des pressions de 2 millions d’atmosphères et à des températures de 8,500 XNUMX degrés Fahrenheit, les chercheurs ont découvert l’existence de la phase Ice XIX, jusqu’alors inconnue. Cette nouvelle structure de glace à haute pression présente une caractéristique unique : les atomes d’oxygène sont densément emballés dans un réseau cubique centré (BCC), tandis que les atomes d’hydrogène se déplacent librement à l’intérieur de la structure, se comportant comme un fluide. Cette propriété améliore considérablement la conductivité électrique du matériau.

De plus, cette découverte de Ice XIX pourrait potentiellement expliquer les champs magnétiques énigmatiques détectés par le vaisseau spatial Voyager II de la NASA lors de ses missions vers Uranus et Neptune. Ces champs magnétiques intriguent les scientifiques depuis des années et la présence d’états exotiques de glace superionique, caractérisés par leur conductivité électrique accrue, a été considérée comme une explication possible.

Ces découvertes marquent une avancée significative dans la compréhension de la dynamique complexe des planètes extérieures de notre système solaire. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour approfondir les propriétés et les implications de Ice XIX, et pour en découvrir davantage sur les mystères d'Uranus et de Neptune.

