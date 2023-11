Démêler l'attraction unique : qu'est-ce qui différencie la drosophile Sechellia ?

By

Des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside ont fait une découverte révolutionnaire qui explique l'attraction fascinante entre une espèce de mouche spécifique, Drosophila sechellia, et un fruit rare que l'on trouve exclusivement aux Seychelles. Cette nouvelle étude, publiée dans Cell Reports, offre une nouvelle perspective sur les changements évolutifs qui ont permis à D. sechellia de prospérer sur le fruit toxique du noni (Morinda citrifolia) tandis que d'autres espèces de drosophiles sont repoussées.

Afin de comprendre la préférence unique de D. sechellia pour le fruit du noni, les chercheurs se sont concentrés sur son comportement et sa physiologie. Contrairement aux autres espèces de drosophiles, D. sechellia a développé une étonnante capacité à tolérer les toxines présentes dans les acides gras du fruit du noni. Grâce à leur enquête, les chercheurs ont découvert que ces acides gras activent les neurones au goût amer chez les mouches tout en inhibant simultanément leurs neurones au goût sucré. Cette activation de l'amertume et la suppression de la douceur sont ce qui attire finalement D. sechellia vers le fruit.

Ce qui distingue D. sechellia des autres espèces est sa moindre sensibilité à certains acides gras, ce qui affaiblit le signal négatif généré par les neurones du goût amer. De plus, ces acides gras inhibent également la réponse sucrée, bien que dans une moindre mesure chez D. sechellia. En conséquence, D. sechellia consomme non seulement le fruit du noni, mais y pond également ses œufs, obtenant ainsi un avantage évolutif significatif sur ses homologues.

Un aspect fascinant de cette étude est la comparaison des réponses gustatives au fruit de noni parmi trois espèces de mouches étroitement apparentées. Les différences de sensibilité gustative observées parmi ces espèces correspondent étroitement à leurs préférences alimentaires. Cela met en lumière la relation complexe entre la variation du goût et les choix alimentaires des organismes.

De plus, cette recherche est prometteuse pour lutter contre les ravageurs agricoles à l’avenir. En étudiant les changements génétiques qui permettent aux insectes de s'adapter aux plantes hôtes et de développer une tolérance aux toxines végétales, les scientifiques peuvent potentiellement trouver des méthodes efficaces pour lutter contre les ravageurs nuisibles qui menacent la productivité et la durabilité agricoles. Le modèle D. sechellia/noni, avec son abondance d’outils génétiques, s’avère être une ressource précieuse pour comprendre ces relations complexes.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi Drosophila sechellia est-elle la seule mouche attirée par le fruit du noni aux Seychelles ?

Drosophila sechellia est unique parmi les espèces de mouches en raison de sa capacité à tolérer le fruit toxique du noni, contrairement aux autres espèces de drosophiles qui sont repoussées. La mouche a développé des changements dans son système sensoriel gustatif qui lui permettent de préférer et de consommer le fruit du noni.

2. En quoi les préférences gustatives de Drosophila sechellia diffèrent-elles de celles des autres espèces de mouches ?

Drosophila sechellia présente une sensibilité plus faible à certains acides gras présents dans le fruit du noni, affaiblissant le signal négatif envoyé par les neurones du goût amer. De plus, ces acides gras suppriment la réponse sucrée chez la mouche, bien que dans une moindre mesure que chez les autres espèces. Ces différences de sensibilités gustatives contribuent à la préférence de D. sechellia pour le fruit noni.

3. Pourquoi l’étude du système gustatif de D. sechellia est-elle importante ?

Si le système olfactif des mouches a été largement étudié, la compréhension de leur fonction sensorielle gustative est tout aussi cruciale, car le comportement alimentaire est étroitement lié au goût. Étudier comment le système nerveux évolue chez les insectes pour s'adapter à différentes plantes hôtes fournit des informations précieuses sur les préférences et les adaptations alimentaires.

4. Comment les résultats de cette recherche pourraient-ils être utiles dans la lutte contre les ravageurs agricoles ?

En étudiant les changements génétiques qui permettent aux insectes de s’adapter aux plantes hôtes et de développer une tolérance aux toxines végétales, les scientifiques pourraient acquérir des connaissances précieuses pour lutter contre les ravageurs agricoles. Le modèle D. sechellia/noni, qui offre une gamme d'outils génétiques, pourrait aider à comprendre et potentiellement gérer les comportements des ravageurs nuisibles.