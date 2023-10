Les astronomes résolvent le mystère des galaxies massives du premier univers

By

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par les débuts de l’histoire de notre univers, et le télescope spatial James Webb a récemment fourni un aperçu étonnant de cette époque énigmatique connue sous le nom d’aube cosmique. Dans le cadre d’une découverte surprenante, le télescope a capturé des images de ce qui semble être des galaxies massives et matures, remettant en question les théories existantes sur l’univers primitif.

Ces découvertes inattendues ont amené les chercheurs à remettre en question les principes fondamentaux de la cosmologie, la science qui étudie l’origine et le développement de l’univers. Cependant, une nouvelle étude pourrait offrir une solution à ce mystère sans qu’il soit nécessaire d’écarter les connaissances scientifiques actuelles.

À l’aide de simulations informatiques avancées, les scientifiques ont développé des modèles pour simuler l’évolution des premières galaxies. Leurs simulations ont révélé que la formation d’étoiles dans ces galaxies s’est déroulée différemment au cours des premières centaines de millions d’années après le Big Bang par rapport aux grandes galaxies comme notre propre Voie lactée aujourd’hui.

Selon l’étude, ces premières galaxies pourraient avoir été de taille relativement petite, comme prévu. Cependant, elles émettaient une luminosité comparable à celle des galaxies massives en raison d’intenses explosions de formation d’étoiles. Cette luminosité trompeuse donnait l’impression d’une masse substantielle.

« Les astronomes peuvent mesurer en toute confiance la luminosité de ces premières galaxies puisque les photons, particules de lumière, sont directement détectables et dénombrables. En revanche, déterminer leur taille ou leur masse réelle est une tâche beaucoup plus difficile », a expliqué Guochao Sun, chercheur postdoctoral en astronomie à l'Université Northwestern et auteur principal de l'étude.

La recherche, publiée dans Astrophysical Journal Letters, fournit des informations précieuses sur l’évolution des galaxies au cours de l’aube cosmique. Ces découvertes aident les scientifiques à affiner leur compréhension de l’univers primitif, en mettant en lumière la formation des galaxies et les processus qui ont régi leur développement.

