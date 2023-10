Une nouvelle étude met en lumière les premières galaxies à l'origine de l'univers

Les chercheurs utilisant des simulations informatiques ont mis en lumière l’existence de galaxies massives et matures au début de l’histoire de l’univers. Cette découverte a amené les scientifiques à remettre en question les principes fondamentaux de la cosmologie. Le télescope spatial James Webb, qui a commencé ses opérations l'année dernière, a capturé des images de galaxies remontant à l'époque connue sous le nom d'aube cosmique, une époque entourée de mystère.

Les simulations ont révélé que la formation des étoiles s’est déroulée différemment dans les premières galaxies par rapport aux grandes galaxies observées aujourd’hui, comme notre Voie lactée. Plutôt qu’une formation régulière d’étoiles, les premières galaxies ont connu des éclats sporadiques de formation intense d’étoiles. Ces sursauts ont fait apparaître ces galaxies plus brillantes et potentiellement plus grandes qu’elles ne l’étaient en réalité, ce qui a conduit à l’idée fausse qu’elles étaient matures et massives.

La capacité de mesurer la luminosité de ces premières galaxies est cruciale, car elle donne un aperçu de leur taille et de leur masse. Les photons, particules de lumière, peuvent être directement détectés et comptés, permettant ainsi aux astronomes de déterminer la luminosité de ces galaxies. Cependant, il est plus difficile de déterminer leur taille et leur masse réelles.

Les résultats de l’étude, publiés dans Astrophysical Journal Letters, suggèrent que les sursauts de formation d’étoiles ont produit des éclairs de lumière, ce qui explique la luminosité observée de ces premières galaxies. Cette découverte est importante car elle ne nécessite pas de modifier le modèle cosmologique standard.

Les simulations ont été réalisées dans le cadre du projet de recherche Feedback of Relativistic Environments (FIRE) et se sont concentrées sur un phénomène appelé « formation d’étoiles en rafale ». Contrairement à la formation d'étoiles à un rythme constant, la formation d'étoiles dans les premières galaxies s'est produite par sursauts irréguliers, entraînant des fluctuations significatives de la luminosité.

Les chercheurs ont proposé une explication à ce phénomène dans les petites galaxies. Ces galaxies pourraient connaître une explosion de formation d’étoiles au cours de laquelle de grandes étoiles se formeraient puis exploseraient sous forme de supernovas. Le gaz éjecté de ces explosions fournit alors les ingrédients d’une nouvelle explosion de formation d’étoiles. Cependant, les effets gravitationnels plus forts dans les galaxies plus grandes empêchent ces sursauts et favorisent la formation régulière d’étoiles.

Malgré les observations inattendues faites par le télescope spatial James Webb, les chercheurs s'attendent à ce que le télescope continue de remettre en question notre compréhension actuelle de l'univers et de fournir de nouvelles informations.

