Les astronomes résolvent le mystère des galaxies massives du premier univers

Les chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte révolutionnaire sur les débuts de l'histoire de notre univers. Depuis le début de ses opérations l'année dernière, le télescope a donné un aperçu de l'époque énigmatique connue sous le nom d'aube cosmique, où un ensemble de galaxies remontant au tout début de l'univers a été repéré. Cependant, ces galaxies, qui semblent massives et matures, ont défié les attentes, conduisant les scientifiques à remettre en question les principes fondamentaux de la cosmologie.

Dans une nouvelle étude publiée dans Astrophysical Journal Letters, les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques sophistiquées pour modéliser l’évolution des premières galaxies. Ils ont découvert que la formation des étoiles s’est déroulée différemment dans ces galaxies au cours des premières centaines de millions d’années après le Big Bang. Au lieu d’une formation régulière d’étoiles, ces galaxies ont connu des explosions occasionnelles de formation d’étoiles, entraînant de grandes variations de leur luminosité.

Ce phénomène, connu sous le nom de « formation d’étoiles éclatées », explique pourquoi ces premières galaxies ont pu apparaître massives malgré leur taille relativement petite. Les sursauts de formation d’étoiles ont produit des éclairs de lumière qui ont fait apparaître ces galaxies beaucoup plus brillantes qu’elles ne l’étaient en réalité. Cette nouvelle compréhension s’aligne sur le modèle cosmologique standard, résolvant le mystère sans nécessiter une révision complète des théories existantes.

Les chercheurs pensent que la nature éclatée de la formation d’étoiles dans les galaxies plus petites est due à la formation de très grandes étoiles lors d’éclats soudains, suivis d’explosions de supernova après seulement quelques millions d’années. Ces explosions libèrent du gaz dans l’espace, qui devient alors la matière première d’une autre explosion de formation d’étoiles. Dans les galaxies plus grandes, les effets gravitationnels empêchent de tels sursauts, conduisant à une formation d’étoiles plus stable.

Le télescope spatial James Webb, devenu opérationnel en 2022, a observé environ 10 fois plus de galaxies très brillantes depuis l’aube cosmique que prévu. Cette abondance inattendue de galaxies brillantes remet en question les modèles théoriques précédents, mais fournit des informations précieuses sur les premiers stades de l'univers.

Les chercheurs impliqués dans cette étude font partie du projet de recherche Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Ils prévoient que le télescope spatial James Webb continuera de repousser les limites de notre compréhension, qu’il confirme ou remette en question les attentes scientifiques existantes.

