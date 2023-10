Une nouvelle étude résout le mystère de la luminosité des premières galaxies

By

Une nouvelle étude a mis en lumière le mystère de la raison pour laquelle les premières galaxies semblent être massives et matures, même si elles existaient aux balbutiements de l'univers. L'étude, menée par des chercheurs de l'Université Northwestern, a utilisé des simulations informatiques sophistiquées pour modéliser l'évolution des premières galaxies.

Les simulations ont révélé que la formation d’étoiles dans ces premières galaxies s’est produite par rafales occasionnelles plutôt qu’à un rythme régulier. Cette formation d’étoiles en rafale a entraîné de grandes fluctuations de la luminosité des galaxies. En conséquence, ces galaxies relativement petites pourraient apparaître aussi brillantes que des galaxies véritablement massives, donnant l’impression d’une grande masse.

Selon l’auteur principal Guochao Sun, « les astronomes peuvent mesurer en toute sécurité la luminosité de ces premières galaxies parce que les photons (particules de lumière) sont directement détectables et dénombrables, alors qu’il est beaucoup plus difficile de dire si ces galaxies sont vraiment grandes ou massives. Ils semblent gros parce qu’ils sont brillants.

Les résultats de l’étude fournissent une explication de la luminosité inattendue des premières galaxies sans remettre en question le modèle cosmologique standard. Les chercheurs pensent que les explosions de formation d’étoiles dans les galaxies plus petites, suivies de l’explosion de grandes étoiles sous forme de supernovas, créent les conditions d’une nouvelle explosion de formation d’étoiles. Dans les galaxies plus grandes, les effets gravitationnels plus forts empêchent ces sursauts, ce qui entraîne une formation régulière d’étoiles.

Le télescope spatial James Webb, devenu opérationnel en 2022, a détecté environ 10 fois plus de galaxies très brillantes que prévu dès l’aube cosmique. Bien qu’il ait défié les attentes initiales, le phénomène de formation d’étoiles en rafale offre une explication à ces observations.

Les chercheurs de l’étude sont optimistes que Webb continuera à remettre en question notre compréhension de l’univers et à fournir de nouvelles informations. Comme le déclare Guochao Sun : « C’est exactement ainsi que la science se fait et progresse ».

Sources:

- Université du nord-ouest

– Lettres de journaux astrophysiques