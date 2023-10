Une nouvelle étude met en lumière les premières galaxies de l’univers

Une étude récente a proposé une explication possible de l’existence de galaxies massives et matures au cours des premiers stades de l’univers. Les scientifiques ont longtemps été intrigués par la découverte de galaxies remontant à l’époque énigmatique connue sous le nom d’aube cosmique, car elles étaient beaucoup plus grandes et développées que prévu.

À l’aide de simulations informatiques sophistiquées, les chercheurs ont modélisé l’évolution de ces premières galaxies. Ils ont découvert que la formation d’étoiles dans ces galaxies se produisait par éclats intermittents plutôt qu’à un rythme constant. Cette découverte suggère que ces galaxies étaient peut-être relativement petites, mais semblaient plus grandes en raison de périodes de formation intense d'étoiles.

Les chercheurs ont expliqué qu’il est plus facile de mesurer la luminosité de ces premières galaxies que de déterminer leur taille et leur masse réelles. Les photons, ou particules de lumière, peuvent être directement détectés et comptés, permettant aux astronomes d'évaluer avec précision leur luminosité. Cette luminosité trompeuse donne l’impression d’une masse importante, même si les galaxies sont relativement petites.

Le télescope spatial James Webb, qui a commencé ses opérations l'année dernière, a joué un rôle crucial dans ces recherches. Il a détecté environ 10 fois plus de galaxies très brillantes que prévu dès l’aube cosmique, remettant en question le modèle standard de la cosmologie. Selon le modèle standard, il ne devrait pas y avoir beaucoup de galaxies massives à l’aube cosmique.

Les simulations de la nouvelle étude, qui font partie du projet de recherche Feedback of Relativistic Environments (FIRE), se sont concentrées sur un phénomène appelé « formation d'étoiles en rafale ». Au lieu de former des étoiles à un rythme constant, les premières galaxies ont connu des périodes fluctuantes d’activité de formation d’étoiles. Cette variabilité dans la formation des étoiles a entraîné de grandes variations dans leur luminosité.

Les chercheurs proposent que ces explosions de formation d’étoiles se produisent dans des galaxies plus petites en raison de la formation d’un lot de grandes étoiles, qui explosent sous forme de supernovas après quelques millions d’années. Ces explosions éjectent du gaz dans l’espace, fournissant les ingrédients d’une nouvelle explosion de formation d’étoiles. Cependant, les effets gravitationnels plus forts dans les galaxies plus grandes empêchent de tels sursauts, conduisant à une formation d’étoiles plus stable.

Les résultats de l'étude ne nécessitent pas de révision du modèle cosmologique standard, apportant une solution au mystère des premières galaxies massives sans remettre en question les théories existantes. Les chercheurs espèrent que le télescope spatial James Webb continuera à fournir de nouvelles informations sur l’univers et à élargir notre compréhension de ses débuts.

Sources:

– Étude : Lettres de revues astrophysiques

– Image : NASA