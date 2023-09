Des scientifiques découvrent le mécanisme chimique des nanodiamants recouverts de silice pour l'informatique quantique et le bioétiquetage

Des chercheurs de l'Université d'État de San Jose (SJSU) ont découvert le mécanisme de liaison responsable de la formation de coquilles de silice uniformes sur les nanodiamants. L’équipe a utilisé de puissants rayons X générés par la source lumineuse de rayonnement synchrotron de Stanford (SSRL) du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC pour étudier les nanomatériaux. Les résultats, publiés dans la revue ACS Nanoscience Au, fournissent des informations cruciales sur la chimie impliquée dans la création de nanodiamants recouverts de silice.

Les nanodiamants sont des diamants synthétiques ultra-petits dotés de propriétés remarquables. Malgré leur petite taille, les nanodiamants possèdent des réseaux de carbone parfaits et peuvent réagir aux champs magnétiques, aux champs électriques et à la lumière à température ambiante. Ces caractéristiques uniques rendent les nanodiamants adaptés à diverses applications, notamment l’informatique quantique et le biomarquage des cellules.

Pour améliorer la fonctionnalité des nanodiamants, les chercheurs se sont tournés vers le revêtement des particules de diamant avec de la silice. La silice fournit non seulement une coque lisse et protectrice aux nanodiamants, mais permet également une modification de la surface. En ajoutant des balises spécifiques au revêtement de silice, les scientifiques peuvent diriger les nanodiamants vers des cellules ou des emplacements spécifiques. Ce contrôle sur le mouvement des nanodiamants a des implications significatives pour les applications en biomédecine et en biotechnologie.

Depuis plus d’une décennie, les scientifiques sont intrigués par le mécanisme à l’origine de la formation du revêtement de silice sur les nanodiamants. Les chercheurs du SJSU ont découvert que les groupes chimiques alcooliques présents à la surface des nanodiamants jouent un rôle crucial en facilitant la croissance des coquilles de silice. Ils ont constaté que l’introduction d’hydroxyde d’ammonium avec de l’éthanol pendant le processus de revêtement conduit à la production de ces groupes alcool.

Pour examiner les surfaces cachées sous le revêtement de silice, les chercheurs du SJSU ont utilisé les installations à rayons X de SSRL. Ils ont utilisé un capteur de transition, un thermomètre ultra-sensible, pour détecter les changements de température et les convertir en énergies de rayons X. Grâce à la spectroscopie d'absorption des rayons X (XAS), l'équipe a étudié les surfaces des nanodiamants et mesuré l'épaisseur du revêtement de silice à l'échelle nanométrique. Les résultats ont démontré l’efficacité du XAS pour étudier les matériaux immergés comme les nanodiamants.

Les connaissances acquises grâce à la compréhension du mécanisme de liaison des nanodiamants recouverts de silice ouvrent de nouvelles voies aux chercheurs. Abraham Wolcott, le chercheur principal de l'étude, envisage d'explorer l'utilisation d'autres matériaux, tels que les oxydes de titane et de zinc, pour recouvrir les nanodiamants. Ces revêtements alternatifs pourraient élargir davantage les applications des nanodiamants dans la détection quantique et le marquage biologique.

Les résultats de cette recherche fournissent des informations précieuses sur la chimie des revêtements de nanodiamants et offrent des opportunités pour optimiser la coque de silice et explorer d’autres matériaux de revêtement. Grâce à une meilleure compréhension du mécanisme chimique à l’origine des nanodiamants recouverts de silice, les chercheurs peuvent continuer à exploiter le potentiel de ces minuscules diamants pour les applications d’informatique quantique et de biomarquage.

La source:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach : Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI : 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033