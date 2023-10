Percer le mystère de la régénération des membres d'Axolotl

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par l’axolotl, un type de salamandre connu pour son incroyable capacité à faire repousser les membres perdus. Cependant, la question de savoir si les axolotls possèdent ou non des cellules de la crête apicale-ectodermique (AER), considérées comme essentielles au développement et à la régénération des membres chez l'homme et d'autres animaux, est restée un sujet de débat.

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs de l'EPFL et de la TU Dresden ont enfin découvert le mécanisme à l'origine de la repousse des membres de l'axolotl. En créant un atlas du transcriptome de cellules uniques de diverses espèces, notamment les axolotls, les humains, les souris, les poulets et les grenouilles, les scientifiques ont pu comparer les profils d'expression des gènes et identifier les gènes impliqués dans la croissance et la régénération des membres.

Contrairement aux rapports contradictoires précédents, cette étude démontre de manière concluante que les axolotls possèdent effectivement des cellules présentant des caractéristiques similaires aux cellules AER. Ces cellules jouent un rôle crucial dans le développement des membres chez diverses espèces, dont les humains. Les chercheurs ont utilisé la transcriptomique spatiale pour découvrir davantage les gènes exprimés dans des parties de tissus spécifiques lors de la régénération des membres.

Fait intéressant, l’étude a également révélé que les axolotls ne régénèrent pas complètement les cellules AER pendant la repousse des membres, remettant en question la croyance répandue selon laquelle ces cellules sont nécessaires à la régénération des membres. Au lieu de cela, l’axolotl utilise une approche distribuée, impliquant plusieurs types de cellules, pour obtenir la repousse des membres. Cette découverte élargit non seulement notre compréhension de la régénération des membres chez les axolotls, mais offre également de nouvelles informations sur les techniques potentielles de médecine régénérative pour les mammifères, y compris les humains.

Les chercheurs ont également comparé les capacités de régénération des axolotls avec celles des têtards de grenouilles, qui sont évolutivement plus proches des humains. Ils ont découvert que ces espèces utilisent différents types de cellules au cours du processus de régénération, ce qui suggère qu’il pourrait exister plusieurs voies pour parvenir à la régénération des membres.

Cette étude révolutionnaire apporte de nouvelles perspectives sur le monde fascinant de la régénération des membres et offre des perspectives prometteuses pour la médecine régénérative chez l’homme.

Jixing Zhong, Rita Aires, Georgios Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzmán, Can Aztekin. L'atlas multi-espèces résout un paradoxe du développement et de la régénération des membres d'axolotl. Nature Communications, 10 octobre 2023. DOI : 10.1038/s41467-023-41944-w

