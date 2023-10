Un nouveau goût de base : le chlorure d'ammonium suscite une réponse de la langue

By

Des chercheurs de l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences ont fait une découverte importante dans le domaine de la perception du goût. Dirigée par la neuroscientifique Emily Liman, l'équipe a trouvé des preuves d'un sixième goût fondamental. Dans une étude publiée dans Nature Communications, ils ont découvert que la langue réagissait au chlorure d'ammonium, un composé présent dans le sel de réglisse, par l'intermédiaire du même récepteur protéique qui signale le goût aigre.

Pendant des décennies, les scientifiques ont reconnu que la langue réagissait fortement au chlorure d’ammonium, mais les récepteurs spécifiques de la langue qui le détectaient étaient inconnus. Liman et son équipe ont précédemment identifié la protéine responsable de la détection du goût aigre, appelée OTOP1. Ils ont découvert que cette protéine forme un canal pour les ions hydrogène, qui sont le composant clé des acides que la langue perçoit comme acides. L’équipe s’est demandé si le chlorure d’ammonium pouvait déclencher cette protéine d’une manière ou d’une autre.

Grâce à des expériences utilisant des cellules humaines cultivées en laboratoire, les chercheurs ont introduit le gène Otop1 pour produire la protéine réceptrice OTOP1. Ils ont ensuite exposé les cellules à de l’acide ou du chlorure d’ammonium et ont mesuré les réponses. Ils ont découvert que le chlorure d’ammonium est un puissant activateur du canal OTOP1, encore meilleur que les acides eux-mêmes. Le composé libère de petites quantités d'ammoniac, ce qui augmente le pH à l'intérieur de la cellule et entraîne un afflux de protons à travers le canal OTOP1.

Cette découverte ajoute le chlorure d'ammonium à la liste des goûts de base, qui comprend actuellement le sucré, l'acide, le salé, l'amer et l'umami. Comprendre les mécanismes à l’origine de la perception du goût est important pour la science alimentaire et pourrait avoir des implications dans le développement de nouvelles saveurs et l’amélioration des expériences gustatives.

Source : Nature Communications (DOI : 10.1038/s41467-023-41637-4)