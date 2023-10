Une nouvelle étude met en lumière le mystère des premières galaxies

Une étude récente menée par des chercheurs à l’aide de simulations informatiques pourrait expliquer l’existence de galaxies massives et matures au cours des premières étapes de l’univers connues sous le nom d’aube cosmique. Le télescope spatial James Webb, en service depuis l'année dernière, a déjà fourni un aperçu remarquable des débuts de l'histoire de notre univers en repérant des galaxies de cette époque énigmatique.

L’étude suggère que la formation d’étoiles dans ces premières galaxies s’est produite par grandes rafales plutôt qu’à un rythme constant, ce qui est la norme dans les galaxies plus grandes comme notre propre Voie lactée. Cette découverte est importante car les astronomes utilisent généralement la luminosité d'une galaxie pour déterminer sa taille, et ces premières galaxies pourraient avoir semblé beaucoup plus grandes et massives en raison de ces intenses explosions de formation d'étoiles.

L'auteur principal de l'étude, Guochao Sun, explique que ces premières galaxies étaient peut-être relativement petites comme prévu, mais que leur luminosité pouvait être comparable à celle de galaxies véritablement massives en raison des brillants éclats de formation d'étoiles. Ce phénomène est connu sous le nom de « formation d'étoiles en rafale », où l'activité de formation d'étoiles fluctue au fil du temps, entraînant des variations dans la luminosité d'une galaxie.

Les résultats de cette étude fournissent une explication possible qui ne nécessite pas de s’écarter du modèle cosmologique standard. Les simulations menées dans le cadre de ce projet de recherche, appelé Feedback of Relativistic Environments (FIRE), mettent en lumière les sursauts de formation d'étoiles qui produisent des éclairs de lumière observés dans ces premières galaxies.

Alors que l’existence de galaxies massives à l’aube cosmique a initialement remis en question les attentes des scientifiques, cette étude apporte une possible résolution du mystère. Le télescope spatial James Webb continuera probablement de remettre en question et d’élargir notre compréhension de l’univers, qu’il corresponde ou non aux attentes scientifiques.

Sources:

– Étude publiée dans Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, chercheur postdoctoral en astronomie à la Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astrophysicien à l'Université Northwestern