Des scientifiques découvrent un trou noir en rotation avec des jets

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en trouvant des preuves solides de la rotation d’un trou noir. Une équipe collaborative de chercheurs de Chine, du Japon, d'Italie et des États-Unis a observé un trou noir massif dans le Galaxy M87 émettant des jets qui présentaient un mouvement de rotation semblable à celui d'une toupie. Cette découverte était basée sur l'analyse de deux décennies de données d'observation provenant d'un réseau mondial de radiotélescopes, les chercheurs notant qu'il fallait environ 11 ans aux jets pour effectuer un cycle complet.

C’est la première fois que des scientifiques observent la rotation inclinée d’un trou noir. En 2019, une image d’un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87 a été partagée, située à 55 millions d’années-lumière de la Terre. Les scientifiques du laboratoire du Zhejiang en Chine ont étudié plus en détail ce trou noir particulier et ont remarqué que son jet semblait pointer dans une direction différente par rapport aux observations précédentes. Pour étudier ce phénomène, les données d’au moins deux douzaines de radiotélescopes en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Italie et en Russie ont été collectées entre 2000 et 2022.

Une analyse plus approfondie des données a révélé que le jet avait une oscillation périodique, récurrente environ tous les 11 ans et avec un angle d'inclinaison d'environ 10 degrés. Pour mieux comprendre ce processus, les scientifiques ont mené des analyses théoriques et des simulations numériques à l'aide d'un superordinateur de l'Observatoire astronomique national du Japon. Ils ont découvert que l’axe de rotation réel du trou noir n’était pas parfaitement aligné avec l’axe de rotation de son anneau. En conséquence, le tissu de l’espace-temps a été entraîné, provoquant l’oscillation des jets, phénomène initialement prédit par Albert Einstein.

Cette découverte offre aux scientifiques une opportunité passionnante d’approfondir leur compréhension de la formation des trous noirs supermassifs. En étudiant le comportement de rotation des trous noirs, les chercheurs espèrent découvrir de nouvelles connaissances et faire la lumière sur les mystères de l’univers.

