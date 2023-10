Une nouvelle étude révèle la plus grande tempête solaire jamais enregistrée

Des chercheurs de diverses institutions du monde entier ont découvert des preuves de la plus grande tempête solaire jamais enregistrée, qui s'est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans. En examinant les anciennes cernes des arbres trouvées dans les Alpes françaises, l’équipe a pu identifier une augmentation significative des niveaux de radiocarbone au cours de cette période. Des comparaisons avec les mesures de béryllium provenant de carottes de glace au Groenland suggèrent que ce pic de radiocarbone était le résultat d'une immense tempête solaire qui a libéré de grandes quantités de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre.

Les résultats, publiés dans Philosophical Transactions de la Royal Society, fournissent des informations précieuses sur les activités exceptionnelles du Soleil et les menaces potentielles qu'il représente pour notre planète. Si une tempête solaire similaire devait se produire à l’époque moderne, elle aurait des conséquences dévastatrices, perturbant les télécommunications, provoquant des pannes de courant généralisées et entraînant des pertes financières. Comprendre ces risques potentiels est crucial afin de préparer et de renforcer nos systèmes de communication et d’énergie afin de les protéger des dommages.

Les scientifiques ont identifié neuf tempêtes solaires extrêmes, connues sous le nom d'événements Miyake, au cours des 15,000 14,300 dernières années. La tempête nouvellement découverte, datant d'il y a 993 774 ans, est la plus grande jamais enregistrée, environ deux fois plus grande que les événements confirmés de XNUMX et ​​XNUMX après JC. La nature de ces événements n’est pas entièrement comprise, car ils n’ont jamais été directement observés de manière instrumentale. Cela met en évidence nos connaissances limitées sur le comportement du Soleil et la nécessité de mieux comprendre les causes de ces tempêtes solaires extrêmes, leur fréquence et si elles peuvent être prédites.

Dans l’ensemble, cette étude souligne l’importance d’étudier l’activité solaire passée pour évaluer les risques potentiels pour notre société moderne dépendante de la technologie. En examinant les événements et les modèles historiques, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses qui peuvent éclairer les stratégies visant à atténuer l’impact des futures tempêtes solaires.

