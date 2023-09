Une espèce de pangolin récemment découverte met en évidence le besoin urgent de recherches

Les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle espèce de pangolin, portant à neuf le nombre total d’espèces connues. Le petit pangolin écailleux et très menacé est souvent considéré comme le mammifère le plus trafiqué au monde. Auparavant, les chercheurs pensaient qu’il existait quatre variétés asiatiques et quatre variétés africaines de cette créature insaisissable. Cependant, grâce à l’analyse des écailles confisquées, une lignée distincte des huit espèces connues a été identifiée.

L’espèce de pangolin récemment découverte, provisoirement nommée « Manis mysteria », a probablement divergé des espèces de pangolins des Philippines et de Malaisie il y a environ cinq millions d’années. L'existence de cette nouvelle espèce n'a été révélée qu'à travers des échantillons saisis auprès des trafiquants. Cependant, les recherches indiquent que la nouvelle espèce de pangolin est déjà sous pression. L'analyse a révélé une population en déclin, avec une faible diversité génétique, des niveaux élevés de consanguinité et une charge génétique.

L’aire de répartition exacte de l’espèce de pangolin nouvellement découverte reste un mystère. Les pangolins asiatiques arrivant à Hong Kong et au Yunnan seraient principalement originaires d’Asie du Sud-Est. En raison de sa grande ressemblance avec ses cousins ​​asiatiques, cette nouvelle espèce a peut-être été négligée à l'état sauvage. De plus, il est possible qu’il vive dans une région peu étudiée ou simplement que les pangolins soient difficiles à localiser.

La découverte de cette nouvelle espèce de pangolin souligne le besoin urgent de recherches supplémentaires et de stratégies de conservation efficaces. Le braconnage et le commerce illégaux des pangolins constituent une menace importante pour leur survie, avec plus d'un million d'individus qui auraient été braconnés au cours de la seule dernière décennie. Les efforts de conservation visant à protéger les pangolins sont cruciaux pour assurer la survie de ces créatures uniques et vulnérables.

Sources:

– Actes de l’Académie nationale des sciences (journal)

– Conservateurs (organisation)